Il recupero del Galeso: si presenta il progetto

Sarà presentato venerdì, 29 aprile, alle ore 19,00, nella sala “Lacaita” di Palazzo della Provincia (in via Anfiteatro, 1), il progetto di recupero e valorizzazione del fiume Galeso. Progetto il cui obiettivo principale è quello di recuperare la fruizione alla cittadinanza del Galeso e delle aree pertinenziali. Da sempre il fiume la cui sorgente è in un laghetto in località Citrezze e che riversa le sue acque nel Mar Piccolo ha avuto un grande ruolo nella società tarantina, sia come risorsa idrica che economica oltre ad essere tra i fiumi maggiormente decantati nella poesia.

Attualmente il luogo, dopo una prima opera di bonifica e di riqualificazione paesaggistica eseguiti dalla Provincia di Taranto tra gli anni 2003 e 2009, risulta ritornato in stato di degrado e pertanto non fruibile pienamente dalla cittadinanza. Alla presenza delle autorità cittadine, sulla rilevanza storica e culturale dei luoghi relazionerà Piero Massafra. L’appuntamento è organizzato dal Rotary Club Taranto Magna Grecia in collaborazione con la Provincia ed il Comune di Taranto.