Indagine della Finanza a Pozzuoli, tra gli indagati anche il Commissario provinciale Pd di Taranto

C’è anche il commissario provinciale del Partito Democratico di Taranto, Nicola Oddati, tra gli indagati nell’ambito di una inchiesta della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, aperta per fare luce su una serie di appalti per la riqualificazione di Pozzuoli.

In particolare l’inchiesta riguarderebbe alcuni interventi nel rione Terra. A Oddati è contestato il reato di turbativa d’asta. Nell’inchiesta – gli indagati sarebbero una decina – è coinvolto anche il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, per una ipotesi di corruzione.

Ex assessore del Comune di Napoli negli anni Novanta ed ex coordinatore della segreteria nazionale del Pd con Zingaretti, Oddati è componente della direzione nazionale del Pd e responsabile delle Agorà democratiche. E a proposito delle Agorà democratiche, è slittata alla prossima settimana la prevista riunione sulle Zes. Il Pd provinciale ne motiva lo slittamento per l’indisponibilità causa Covid di alcuni relatori.