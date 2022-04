Verso le elezioni, si intensificano gli interventi dei candidati

Proseguono le attività e gli interventi dei candidati alla carica di sindaco in vista delle elezioni del 12 giugno. Rinaldo Melucci, candidato del centrosinistra, commenta così l’avvio della nuova stagione crocieristica: «Anche il 2023 vedrà Taranto porto d’approdo e di partenza per le navi Msc. Lo ha ufficializzato la compagnia prevedendo uno scalo della Msc Divina.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la precisa volontà di cambiare il destino di Taranto, che abbiamo espresso in questi anni e che esprimeremo ancora». Stasera alle 19.30 in via Mignogna, Walter Musillo esporrà il programma elettorale della Grande Alleanza per Taranto. All’evento parteciperanno i rappresentanti di tutte le liste che compongono la coalizione. Nell’ambito degli incontri con tutti i candidati, Casartigiani ha incontrato Luigi Abbate. L’associazione ha chiesto «attenzione per le nostre imprese, in particolare per quei comparti corrosi dall’abusivismo»