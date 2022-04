Lacaita, 40 licenziamenti e ora si spera negli ammortizzatori sociali

L’azienda metalmeccanica Lacaita, indotto Acciaierie d’Italia, ha dichiarato ai sindacati che non ci sono i presupposti per fare marcia indietro sui 40 licenziamenti già annunciati nei giorni scorsi. Si tratta di metà dell’organico aziendale. I licenziamenti sono stati motivati con la mancanza di lavoro e con i mancati pagamenti da parte del principale committente, Acciaierie d’Italia.

Lo scorso 5 aprile Lacaita aveva “congelato” i licenziamenti per verificare la possibilita’ di attivare ammortizzatori sociali. Per i lavoratori adesso si apre una fase amministrativa che coinvolge Provincia e Arpal. Si tratta di una fase della durata di 75 giorni al termine della quale si potrà giungere ad un accordo che aprirebbe la strada agli ammortizzatori sociali oppure con una mancata intesa. L’azienda ha comunque offerto la disponibilità a verificare eventuali margini per evitare i licenziamenti.