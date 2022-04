Ferisce al volto un uomo dopo un litigio per motivi di viabilità

Ferisce al volto un uomo dopo un litigio: denunciato dalla Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Grottaglie sono intervenuti nei pressi di un bar dove era stata segnalata una violenta lite. I poliziotti hanno raccolto elementi utili per una prima ricostruzione della vicenda: un uomo, al momento irreperibile, per un diverbio scaturito da motivi di viabilità, era sceso dall’auto e aveva aggredito un passante. Prima gli aveva sferrato alcuni pugni, poi lo aveva ferito al volto con un coltello. Solo grazie al tempestivo intervento di alcuni passanti, era stato scongiurato il peggio. Mentre i poliziotti cercavano conferme attraverso le riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona, il presunto aggressore, un 38enne, si era presentato presso gli uffici del Commissariato. L’uomo, ammettendo le sue responsabilità, ha consegnato il coltello, ancora sporco di sangue, che aveva nella tasca del giubbotto. E’ stato denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate e porto ingiustificato di arma da taglio.