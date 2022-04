“Il fatto non sussiste”: insieme al presidente della Provincia, Giovanni Gugliotti, coinvolto in quanto sindaco di Castellaneta, il gup ha dichiarato il non luogo a procedere per altre cinque persone. L’accusa era di falsità ideologica e abuso di ufficio.

Tutti i particolari nell’edizione di oggi di Taranto Buonasera in distribuzione fin dal mattino. Per leggere subito online basta abbonarsi ad un prezzo lancio.