Taranto vista dal mare, l’Amat lancia il tour

Taranto vista dal mare, anzi dai suoi due mari, è uno spettacolo straordinario, soprattutto se ammirato in tutta comodità da bordo di una motonave godendo del sole di queste giornate primaverili. In attesa che nel mese di giugno ri – prenda il tradizionale servizio di col – legamento con l’Isola San Pietro, il Servizio Idrovie delle due motonavi – “Clodia” e “Adria” – di Kyma Mobilità Amat offre la possibilità di effettuare una meravigliosa escursione turistica: il “Tour Due Mari”.

L’escursione, della durata di circa un’ora e mezza, prevede la partenza e l’arrivo all’imbarcadero al Piazzale Democrate, dove c’è un’ampia disponibilità di parcheggi; a bordo c’è una guida turistica che illustrerà ai passeggeri la storia e le tradizioni tarantine, affascinandoli con aneddoti e leggende. Il “Tour Due Mari” inizia con un giro in Mar Piccolo in cui subito si ammirano da vicino i vortici dei “citri”, particolari sorgenti sottomarine di acqua dolce, per poi giungere nel secondo seno passando sotto il Ponte Punta Penna e, in segui – to, ritornare indietro sul lato opposto costeggiando l’Arsenale e la Stazione Torpediniere. La motonave attraversa poi il Canale Navigabile e, dopo essere passata sotto il Ponte Girevole con il Castello Aragonese a pochi metri, si porta in Mar Grande per far ammirare ai passeggeri la Città Vecchia fino al Ponte di Pietra, e poi il Lungomare del Borgo umbertino con i suoi maestosi palazzi, uno spettacolo mozzafiato che affascina il turista e inorgoglisce il tarantino. Sulla via del ritorno: dopo aver attraversato di nuovo il Canale Navigabile, la motonave di Kyma Mobilità costeggia la Città vecchia con i pescherecci ormeggiati su via Garibaldi, riportandosi all’ormeggio al Piazzale Democrate.

Le escursioni turistiche “Tour Due Mari” si tengono il martedì e il giovedì mattina con partenza alle ore 10.00, il sabato pomeriggio alle ore 16.30 e la domenica mattina alle ore 10.30; il biglietto individuale è di 10 euro, mentre per gruppi di almeno 20 persone è di 8 euro. Anche i biglietti per le idrovie possono essere acquistati comodamente da casa online, sul sito aziendale www.amat.taranto.it o con l’app Kyma-Amat sullo smartphone, o recandosi presso l’Ufficio Vendi – te Amat, in via D’Aquino n.21, e le rivendite autorizzate (elenco sul sito www.amat.taranto.it). «I tarantini e turisti presenti in città – ha commentato Giorgia Gira, presi – dente di Kyma Mobilità – dimostrano di gradire le escursioni del nostro servizio idrovie, come accaduto in occasione della escursione notturna per l’uscita della processione della Ma – donna Addolorata, un grande successo che infatti contiamo di replicare in occasione della processione a mare per San Cataldo: Siamo orgogliosi di poter offrire a tutti i cittadini, anche a chi non ha la possibilità di uscire in barca, l’opportunità di poter ammirare da una prospettiva nuova, quella del mare, gli scorci più suggestivi e le grandi bellezze della nostra città».

«Anche i nostri “Tour Due Mari” che proponiamo per quattro giorni a settimana – ha poi detto la Presi – dente Giorgia Gira – rientrano in un più ampio progetto varato da anni dall’Amministrazione comunale per la valorizzazione della “risorsa mare” anche come attrattore turisti – co, creando sinergie positive tra tutte le sue articolazioni: le escursioni turistiche di Kyma Mobilità, infatti, vengono proposte anche sul portale “www.tarantocapitaledimare.it” del Comune di Taranto!»