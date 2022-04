Impianto Pasquinelli, rinnovate le strutture per il personale

La sicurezza passa anche dal benessere del lavoratore. In occasione del 28 aprile, Giorna – ta mondiale per la salute e la sicu – rezza sul lavoro, Kyma Ambiente consegna nuovi servizi a favore dei propri dipendenti nell’impian – to di selezione rifiuti da raccolta differenziata «Pasquinelli». Un presidio operativo di grande im – portanza per Taranto, perché da qui partono tutte le squadre im – pegnate nella raccolta dei rifiuti differenziati e viene selezionato il cosiddetto Multimateriale: carta, cartone, plastica e metallo. I rifiu – ti vengono compattati in balle e venduti ai consorzi di filiera, che li trasformeranno in nuovo mate – riale riciclato. Ogni balla venduta rappresenta un’entrata economica per la città.

L’impianto, di proprietà di Kyma Ambiente, rende operativa la rac – colta differenziata, pertanto più i cittadini differenziano, più risorse arriveranno a beneficio di tutti. E a proposito di utilità, la diri – genza aziendale ha recuperato e dato nuova vita all’area dedicata agli spogliatoi e ai servizi igieni – ci dell’impianto «Pasquinelli». È stato aumentato il numero dei servizi a disposizione dei dipendenti, all’interno di un edificio dotato di impianti idrici ed elettrici di ultima generazione che rispettano tutte le normative in tema di sicurezza. Specialmente nel periodo caratterizzato dalla pandemia, Kyma Ambiente mette a disposizione dei propri dipendenti una maggiore sicurezza dal punto di vista igienicosanitario: avere a disposizione nuovi luoghi per igienizzarsi dopo il turno di lavoro rappresenta un vantaggio anche quando il lavoratore torna nel – la propria abitazione.

La struttura è alimentata da energia elettrica prodotta con pannelli foto – voltaici e l’acqua calda sanitaria pro – viene da pannelli solari termici. An – che questo aspetto si coniuga con il rispetto dell’ambiente, ma soprattutto della persona che lavora all’interno dell’impianto. Questo tipo di alimen – tazione genera anche un notevole risparmio energetico. Sicurezza sul luogo di lavoro è anche tutela della propria privacy e dei propri effetti personali, per questo i nuovi spoglia – toi sono dotati di un innovativo siste – ma di videosorveglianza che monito – ra costantemente gli accessi all’area. Questa zona ospiterà anche quattro nuovi ambienti destinati agli uffici dei responsabili di servizio e ai capisquadra, dotati di tutte le attrezzatture operative per coordinare al meglio le attività lavorative. «In questa giornata partecipiamo al messaggio mondiale di maggior rispetto per i lavoratori» commenta il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli. «L’impianto “Pasquinelli” diven – terà il vero hub aziendale. Qui saranno trasferite la direzione e il centro di coordinamento di tutte le attività, affronteremo un percorso di rinnovamento finalizzato a rendere migliore l’operatività in – terna e di conseguenza fornire un servizio più efficiente alla città di Taranto».