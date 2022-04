«Rispettare il Consiglio comunale di Grottaglie»

GROTTAGLIE- “Rispettare il Consiglio comunale e il ruolo della massima rappresentanza cittadina”. E’ l’appello al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e alla Maggioranza fatto dalla segreteria e dal gruppo consiliare del Pd grottagliese. “Con la lettera al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco, il Presidente del gruppo consiliare del Pd denunciava la documentata scarsa agibilità politica con evidente violazione dello Statuto e Regolamenti consiliari oltre alla incompleta e scarsa trasparenza del sito istituzionale del Comune- si legge in una nota stampa del Partito democratico di Grottaglie- il Presidente, nella sua piccata risposta, invece di prendere atto di tale situazione, si è abbandonato ad affermazioni in contrasto con il suo ruolo istituzionale parlando di “propaganda politica” o, addirittura, di “allarmismo istituzionale” venendo meno al suo ruolo di rappresentante di tutta la massima assise cittadina. Purtroppo le successive azioni confermano quanto da noi denunciato.

Infatti in occasione della convocazione del Consiglio comunale di oggi 29 aprile vi sono delicati ed importanti argomenti come il Rendiconto del 2021 e le tariffe della Tariper il 2022- viene sottolineato nella nota- convocare la prima Commissione, il giorno prima che la stessa si tenga, a sole 36 ore dal Consiglio comunale è irrispettoso verso chi rappresenta i cittadini in seno a questi organi istituzionali. Da tempo il Partito democratico insieme a tutta l’opposizione aveva chiesto di aprire una discussione ed un confronto politico sugli stessi temi, ma è evidente che a Grottaglie c’è chi si spaccia per democratico ma in realtà democratico non lo è; i fatti dicono chiaramente questo. A questo punto ci chiediamo a cosa servano Commissioni e Consiglio comunale se non si mettono nelle condizioni i consiglieri di svolgere il proprio ruolo. Viene il dubbio che non tutti nella Maggioranza abbiano mai sentito parlare del Testo Unico degli Enti Locali e dello Statuto del Consiglio Comunale. O si pensa che vincere un’elezione autorizzi a gestire,quelli che molti definiscono “il potere”, in modo autoritario. L’invito che rivolgiamo al Presidente, al Sindaco e alla maggioranza è quello di riflettere e di cambiare atteggiamento per dare un esempio positivo della buona politica- conclude la nota stampa di segreteria e gruppo consiliare del Pd grottagliese- considerando il periodo storico in cui viviamo. La nostra comunità ha bisogno di buoni esempi e noi abbiamo questa responsabilità”.