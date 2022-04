Fusco: arriva la coppia Iacchetti e Belvedere

Penultimo appuntamento venerdì, 29 aprile, al Teatro comunale Fusco (in via Giovinazzi) con la rassegna “I colori del teatro” curata da Renato Forte: in scena la coppia formata da Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere porta l’elegante commedia dal titolo “Bloccati dalla neve”, con la regia di Enrico Maria Lamanna.

LO SPETTACOLO

“Bloccati dalla neve” è, senza dubbio, uno dei titoli più attesi della rassegna che ha registrato ottimi riscontri. La commedia racconta la storia di Patrick (Iacchetti), un uomo di mezza età che vive in un cottage di campagna e ama stare da solo. Negli anni ha sviluppato una sorta di misantropia. Un giorno però, durante una violentissima tempesta di neve, Judith (Belvedere), una donna che vive nel villaggio vicino, bussa alla sua porta chiedendo pane e uova. È interamente coperta di neve. Patrick, indispettito, la accontenta, sperando che Judith se ne vada presto. Purtroppo per lui, la tempesta di neve diventa ancora più violenta e un comunicato della polizia intima a tutti gli abitanti dei dintorni di non uscire all’aperto e di barricarsi in casa. Patrick e Judith sono costretti a dover convivere in quella quarantena forzata. Seguono giorni di litigi continui, ma anche di risate e di momenti di pura follia. Una commedia brillante che ha come tema la convivenza tra persone diverse, sia per carattere, sia per il modo di concepire il mondo e la vita, in una situazione di estrema necessità. Sipario ore 21.

Costo del biglietto: primi posti: euro 30,00; secondi posti: euro 25,00. Sconti per under 20 e over 65. Segreteria organizzativa a cura di Laura Forte e Marina Forte. Prevendita: NonSoloCasa, via Principe Amedeo nr. 188 (9.30/13.00 – 17.00/20.00). Info: 392:0119199. – 0994001058.