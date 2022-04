Hub vaccinali anti-covid, ecco le nuove date e gli orari

Pubblicato il nuovo calendario di apertura degli hub vaccinali nella provincia di Taranto che resterà invariato anche nelle prossime settimane. Eventuali modifiche saranno prontamente comunicate. Dalla Asl si ricorda che è garantito l’accesso libero (senza prenotazione) per tutte le età, sia per i cicli base, sia per le dosi di richiamo, anche per la seconda dose booster (quarta dose) per gli anziani over80 e i fragili over60. Per gli accessi pediatrici, è necessaria la sottoscrizione del consenso informato di entrambi i genitori del minore e la delega nel caso in cui non si possa accompagnare personalmente i propri figli.

Infine, è possibile ricevere la somministrazione di vaccino antiCovid anche presso il medico di medicina generale e le farmacie. L’hub di Martina Franca è operativo ogni lunedì dalle 9 alle 13; l’hub di Ginosa, al Centro vaccinale Asl in Via Palatrasio 30, e quello di Grottaglie sono aperti il mercoledì dalle 9 alle 13; a Manduria, hub operativo il giovedì dalle 9 alle 16; il centro vaccinale di Massafra, presso il Centro polivalente anziani in via Livatino, operativo il venerdì dalle 9 alle 13. A Taranto, l’hub presso il PalaRicciardi sarà operativo i giorni dispari, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13, mentre i giorni pari, martedì e giovedì, dalle 9 alle 16.