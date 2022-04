Raffica di rinvii a giudizio per droga. Quarantasette a processo nell’ambito dell’inchiesta “Petalo di rosa”, condotta dai poliziotti della Squadra Mobile di Taranto. Il gup del Tribunale del capolugo jonico ha, inoltre, condannato due imputati con il rito abbreviato. Si tratta del napoletano G.N. condannato a tre anni di reclusione e del tarantino P.P. condannato a due anni. Ha invece patteggiato una pena a due anni di reclusione il tarantino N.V. che è stato difeso dall’avvocato Luigi Danucci. Per gli altri imputati il processo al via il 15 settembre.