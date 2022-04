Real Statte, via alla corsa scudetto

STATTE – Un sabato sera differente quello che il futsal femminile proporrà nella marcia allo scudetto 21/22. Infatti Italcave Real Statte e Lazio hanno deciso di anticipare al sabato sera alle ore 20.00 il match valevole per i quarti di finale scudetto. Ricordiamo che il regolamento prevede la gara d’andata sul campo della squadra pugliese ritorno in terra laziale. Accede al turno successivo, al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che nelle due gare avrà realizzato il maggior numero di reti. Nel caso di parità al termine della gara di ritorno gli arbitri faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Qualora anche al termine di questi le squadre fossero in parità sarà dichiarata vincente la squadra con la migliore posizione di classifica al termine della Stagione Regolare. Dunque per l’Italcave Real Statte l’obiettivo è cercare di capitalizzare al meglio i due incontri negli 80 minuti effettivi. Per la gara di sabato sera, 30 aprile, alle ore 20, al PalaCutivecchi di Montemesola confermato l’accesso libero sino al raggiungimento della capienza, ossia del 100%. Importante, però, per accedere al palazzetto, indossare la mascherina FFP2.

E’ quindi Lazio-Italcave Real Statte il quarto di finale dei playoff scudetto. Le rossoblù vincono per 3-2 contro il Pescara nell’ultimo turno di stagione regolare, per le abruzzesi il secondo posto è possibile grazie alla classifica avulsa, visto l’arrivo al fotofinish con Lazio e Bitonto. Si gioca questo turno che verrà con il regolamento della differenza reti. Dalle semifinali scudetto, invece, si “lavorerà” sulle partite vinte, pareggiate o perse. Sulla gara tra Italcave e Pescara si gioca sul filo del rasoio soprattutto nel secondo tempo, con le ioniche brave a saper superare alcune defezioni dovute alla preparazione per la post season. Con Pescara, nell’ultima gara disputata, Italcave al via con Margarito, Valeria, Belam, Mansueto, Renatinha. Rispondo le ospiti con Sestari, Soldevilla, Coppari, Ortega, Xhaxho. La cronaca vede il botta e risposta iniziale tra il gol realizzato da Belam e il pari di Belli. Ioniche in pressione a metà frazione segnando le reti con Renata a Mansueto (poi infortunata) che chiudono il primo tempo. Nella ripresa, poco prima del nono minuto, a segno ancora Belli per le ospiti. Attacco col portiere di movimento da parte del Pescara che non riesce a impattare conquistando, però, il secondo posto.

Questo il pensiero di Tony Marzella su gara e playoff. “Venivamo da una settimana di lavoro post coppa Italia e pre playoff, con alcuni acciacchi che non ci hanno permesso di essere al massimo della condizione fisica. In più all’inizio della gara out Violi, poi Mansueto durante il corso del match. Dispiace per loro e speriamo di averle a disposizione di gara 1. Per il resto ho comunque visto una squadra viva, in grado di giocarsela con tutti. Sono felice per il successo perché abbiamo anche ripreso un discorso mentale che avevamo dimostrato in finale di coppa Italia. Bene, quindi, nel complesso la chiusura della regular season. Siamo consapevoli che vogliamo giocarcela con tutte le squadre cercando di arrivare quanto più lontano possibile”.