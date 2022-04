A Martina Franca riattivati 8 posti letto di Cardiologia e il servizio di Consulenza pediatrica

A partire da domenica 1 maggio 2022, presso il presidio ospedaliero di Martina Franca, sarà nuovamente attivo il Servizio di Consulenza Pediatrica (SCAP). L’ambulatorio è sito all’interno dell’ospedale, è accessibile dalle 8 alle 20 nei giorni prefestivi e festivi e può essere contattato al numero 080 4835305.

Inoltre, la direzione medica del presidio di Martina Franca comunica anche la riattivazione di otto posti letti presso il reparto di cardiologia a partire da lunedì 2 maggio 2022.

“Si amplia in questo modo l’offerta di servizi sanitari per il territorio – dichiara Vito Gregorio Colacicco, direttore generale di Asl Taranto – Il risultato è stato possibile sia per la mutata condizione pandemica, sia grazie all’impegno e il lavoro di squadra con la direzione medica del presidio”.