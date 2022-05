Partenza sprint nei playoff dell’Italcave Real Statte: battuta la Lazio 4-1

Ottima partenza dell’Italcave Real Statte che ha battuto per 4-1 la Lazio nell’andata dei quarti di finale scudetto di futsal femminile. Doppietta di Mansueto e gol di Belam e Renata. Ora la gara di ritorno in programma sabato 7 maggio alle ore 12.

Italcave al via con Margarito, Pascual, Belam, Mansueto, Renatinha. Rispondono le ospiti con Mascia, Barca, Beita, Marchese, Grieco. Parte meglio la squadra ospite, forte pressione sul portatore di palla. Ma l’Italcave attacca e trova la via di Mascia. Prima Mansueto in piena area non controlla la sfera, poi Amanda sfiora di testa su cross di Renata. Quest’ultima si mette in proprio al settimo con un diagonale dalla destra, palla deviata da Mascia in corner. A metà periodo, sempre dalla destra, tiro su rimessa laterale di Valeria, palla nuovamente in angolo deviata dall’estremo ospite. All’undicesimo ci prova Neka su deviazione corta della difesa ionica, Margarito para. Azione seguente lancio del portiere stattese per Renata, di testa a giro di poco a lato. Ancora Statte al quattordicesimo con Renata per Belam, a sinistra, diagonale sul palo stretto sul fondo. Ancora Mansueto ha una potenziale occasione al quindicesimo, a tu per tu con Mascia calcia a lato. Il vantaggio giunge poco con Mansueto che questa volta, in diagonale, sempre dalla destra, supera Mascia.

Inizio di ripresa con una sciabolata di Renata per Mansueto che non sbaglia e porta a due le reti di vantaggio. Dura poco, però, la gioia stattese in quanto Grieco, lasciata sola in area, riapre la partita. La Lazio inserisce il portiere di movimento, le ioniche resistono. In contropiede Renata e Belam si scambiano il pallone in un 3 contro 2 che premia Belam col terzo gol. Dalla propria area, infine, al dodicesimo Renata mette in rete il 4-1. Partita finita? No, perché la Lazio non molla e si conquista un rigore che Neka vede neutralizzato da Margarito. Ora il 7 maggio il ritorno in terra laziale. Questo il pensiero di Tony Marzella al termine della gara. “Abbiamo visto una partita molto combattuta, questo è un primo aspetto importante per un quarto di finale scudetto. Poi abbiamo giocato una partita molto bella, bravi a saper gestire l’inizio dei tempi, reagire al gol subito, aumentare il vantaggio. Inoltre c’è stata continuità, nei risultati ma in primis nella prestazione. Nulla è deciso, dobbiamo lavorare duramente nei prossimi giorni per poter arrivare pronti sabato prossimo e cercare il passaggio del turno.”

TABELLINO

ITALCAVE REAL STATTE-LAZIO 4-1 (1-0 p.t.)

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Pascual, Belam, Mansueto, Renatinha, Russo, Amanda, Valeria, Marangione, Violi, Pedroso, Linzalone. All. Marzella

LAZIO: Mascia, Barca, Beita, Marchese, Grieco, Siclari, Bruninha, Neka, Pinheiro, D’Angelo, Di Marco, Umbro. All. Chilelli

MARCATRICI: 15’09” p.t. Mansueto (S), 0’10” s.t. Mansueto (S), 1’27” Grieco (L), 10’29” Belam (S), 12’30” Renatinha (S)

AMMONITE: Mansueto (S), Valeria (S)

NOTE: al 14’52” del s.t. Margarito (S) para un rigore a Neka (L)

ARBITRI: Antonio Marino (Agropoli), Salvatore Minichini (Ercolano), Dario Pezzuto (Lecce) CRONO: Nicola Acquafredda (Molfetta)

PLAYOFF SCUDETTO SERIE A FEMMINILE

QUARTI DI FINALE – GARA 1 – 01/05 (gara-2 08/05)

1) BISCEGLIE FEMMINILE-CITTÀ DI FALCONARA 1-6

2) TIKITAKA FRANCAVILLA-MARBEL BITONTO ore 18

3) ITALCAVE REAL STATTE-LAZIO 4-1

4) GRANZETTE-FUTSAL PESCARA FEMMINILE ore 18

SEMIFINALI (gara-1 15/05, gara-2 22/05, ev. gara-3 29/05)

X) VINCENTE 1-VINCENTE 2 Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4

FINALE (gara-1 04/06, gara-2 10/06, ev. gara-3 12/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y

ALBO D’ORO

1992/1993 Roma 3Z, 1993/1994 n.d., 1994/1995 Squash 88 Roma, 1995/1996 Torrino, 1996/1997 Il Brigante Napoli, 1997/1998 Dentecane Avellino, 1998/1999 New Club Fioranello Roma, 1999/2000 Lazio, 2000/2001 Lazio, 2001/2002 Roma RCB, 2002/2003 Lazio, 2003/2004 Roma RCB, 2004/2005 Real Statte, 2005/2006 Real Statte, 2006/2007 Città di Pescara, 2007/2008 Lazio, 2008/2009 Real Statte, 2009/2010 ISEF Poggiomarino, 2010/2011 Montesilvano, 2011/2012 Pro Reggina, 2012/2013 AZ Gold, 2013/2014 Lazio, 2014/2015 Ternana, 2015/2016 Montesilvano, 2016/2017 Olimpus Roma, 2017/2018 Ternana, 2018/2019 Futsal Salinis, 2019/2020 non assegnato, 2020/2021 Montesilvano, 2021/2022 (?)

Articolo a cura di Francesco Friuli (Responsabile Comunicazione Italcave Real Statte) – A. Caramia – A. M. Crescenzi