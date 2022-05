Carambola di auto nella notte a Barletta, 9 feriti: anche due giovanissimi

Drammatico incidente stradale questa notte nella sesta provincia pugliese: tra i feriti anche due giovanissimi che nel corso della mattinata si è appreso non essere di Grottaglie. L’incidente che ha coinvolte tre autovetture si è verificato verso l’una questa notte sulla SS 170 Andria-Barletta all’altezza dello vincolo per Montaltino.

Da una prima ricostruzione della dinamica sembrerebbe che una delle tre autovetture si sarebbe ribaltata impattando frontalmente con le altre due vetture che procedevano in direzione opposta.

Nove i feriti soccorsi dalle ambulanze del 118. Due dei feriti – un 32enne a una 22enne che inizialmente erano stati registrati come nativi di Grottaglie, ma che più tardi si è saputo essere di Corato e di Barletta – sono ricoverati in rianimazione all’ospedale “Bonomo” di Andria: le loro condizioni sono gravi. Un altro invece ha ferite più lievi ed è in pronto soccorso. Gli altri feriti sono stati trasportati nelle strutture ospedaliere di Barletta e Bari. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco , sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Trani.

Sul posto sono intervenute anche le squadre dei Vigili del fuoco di Barletta che hanno liberato alcune persone intrappolate dalle lamiere.