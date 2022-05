«A Palazzo Frisini 90 alloggi per gli studenti»

«Nell’ambito del progetto “Puglia Regione Universitaria”, l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Puglia (Adisu Puglia), impegnata a promuovere la rifunzionalizzazione di alcuni edifici storici pugliesi, con Determina n. 440 del 28.4.2022, ha aggiudicato i lavori di progettazione per il recupero di Palazzo Frisini, ubicato in Taranto tra Via Mazzini, Via Minniti e Via Leonida, già brefotrofio, da destinare a residenza universitaria. Il secondo grado infatti, confermando la graduatoria del primo grado, ha assegnato, al concorrente Rtp, della Rete Professioni Tecniche e scientifiche, primo classificato, le fasi successive della progettazione definitiva, esecutiva e della direzione dei lavori». Lo afferma Mino Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

«Sarà dunque il Costituendo Rtp Corvino+Multari- Arethusa srl con i tecnici: arch. Rocco Cerino, arch. Cosima Lorusso, archeologo Severino Dell’Aglio, arch. Vittoria Cerino, il geologo Mario Alfino e la Tecnikos srl, ad occuparsi del completamento dello sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in questione alle condizioni previste dal Disciplinare di gara. L’edificio storico di Palazzo Frisini è stato individuato, quale residenza universitaria, dalla Regione Puglia con l’apporto dell’Agenzia regionale Asset a garanzia della qualità della progettazione. Il progetto prevede: la realizzazione di circa 90 posti alloggio a disposizione degli studenti che sceglieranno di studiare a Taranto, la creazione di una biblioteca, una sala conferenze, spazi di coworking, una palestra, una sala teatro, una sala musica, una caffetteria, fruibili non solo dalla comunità studentesca ma anche dai cittadini. La rifunzionalizzazione di Palazzo Frisini, oltre a donare ulteriore bellezza alla città dal punto di vista estetico avrà l’importante funzione sociale di accogliere studenti, ed il “fermento” da loro generato, a conferma della grande attenzione del Presidente Emiliano per la rinascita della città di Taranto»