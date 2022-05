L’Arsenale apre le porte alla città

Giovedì 5 maggio, dalle ore 9 alle 18, la Direzione dell’Arsenale, in accordo con il Comando Marittimo Sud ed in collaborazione con Confapi Industria Taranto, ha organizzato una giornata di apertura a beneficio della cittadinanza. Una giornata di condivisione delle sinergie che da sempre legano l’Arsenale Militare, la Città di Taranto, le realtà imprenditoriali del territorio e durante la quale la popolazione potrà visitare lo stabilimento, gli stand dell’industria locale e la Mostra Storica. L’ingresso avverrà dalla porta principale, sarà libero, senza prenotazione e con mascherina ffp2 indossata.

LA STORIA

«L’Arsenale Militare Marittimo e la Città di Taranto sono due realtà intimamente correlate, il cui rapporto è intessuto di tanti momenti intensi, che hanno consolidato un legame profondo e secolare: l’orologio insieme alla sirena dell’Arsenale hanno scandito per oltre un secolo il ritmo della vita cittadina – osservano dalla Marina militare – Il sodalizio tra la città di Taranto e il suo Arsenale affonda le radici nella seconda metà dell’800, quando l’area urbana aveva iniziato a superare, timidamente, i naturali confini dell’isola, per svilupparsi nel nuovo borgo, incontrando, come limite a Levante, proprio le mura del grande stabilimento militare, nel quale verranno costruite e manutenute, negli anni successivi, le navi della Regia Marina prima e della Marina Militare poi. Le officine dell’Arsenale sono state popolate da maestranze provenienti da ogni angolo della Puglia, contribuendo al mantenimento in efficienza delle navi, sia durante che dopo i due conflitti mondiali, annoverando tanti interventi di riparazione e ricostruzione su navi militari e civili, nazionali e alleate, tenendo alto l’onore e il prestigio dell’Italia. Da un glorioso passato ad un presente in fermento: i cancelli dell’Arsenale si riaprono per tutti il prossimo 5 maggio.

OPPORTUNITÀ PER GLI STUDENTI

Intanto, proprio nell’ottica di apertura al territorio, in Arsenale si stanno svolgendo i Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – ex alternanza scuola-lavoro) con alcune scuole di Taranto: Righi, Aristosseno, Pacinotti, Archimede, Vittorino da Feltre. Una opportunità per gli studenti che potranno così prendere contatto con le maestranze dell’Arsenale e scoprire le lavorazioni che lì vengono eseguite.