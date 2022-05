Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha incontrato gli imprenditori tarantini

Si è tenuto venerdì scorso, presso la sede di Confindustria Taranto, l’incontro tra il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi e i rappresentanti delle massime istituzioni regionali e cittadine, alla presenza del Presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma e del vertice di Confindustria Puglia Sergio Fontana. Successivamente, il Presidente Bonomi, accompagnato dal Direttore Generale di Confindustria Francesca Mariotti, ha incontrato, sempre alla presenza dei Presidenti Toma e Fontana, gli imprenditori del Consiglio Generale di Confindustria Taranto – nel Salina Hotel – per un confronto a tutto campo sui temi prioritari che riguardano l’economia del Paese del territorio jonico in particolare.

«Dal rincaro delle materie prime alla crisi energetica, resa ancora più pesante a causa del conflitto in Ucraina, agli investimenti in itinere sul territorio jonico rivenienti dal Pnrr, alla situazione ancora complessa in cui versa il centro siderurgico. Sono solo alcune – spiegano da Confindustria – delle numerose questioni poste al centro del dialogo tra gli imprenditori allo scopo di individuare possibili soluzioni e risposte comuni alle priorità condivise».

Erano presenti, nell’incontro tenuto nel primo pomeriggio nella sede di Confindustria Taranto, il Prefetto Demetrio Martino, il Commissario Prefettizio del Comune di Taranto Vincenzo Cardellicchio, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Aldo Moro Stefano Bronzini, il Presidente dell’Autorità Portuale di Taranto Sergio Prete, il Commissario della Camera di Commercio di Taranto Gianfranco Chiarelli, l’assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane ed il prof. Gianluca Percoco, delegato dal Rettore Cupertino, per il Centro interdipartimentale “Magna Grecia”. Fra le autorità militari e di pubblica sicurezza intervenute, il Questore Massimo Gambino, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Gaspare Giardelli, il Comandante della Guardia di Finanza Massimo Dell’Anna, il Comandante dell’Aeronautica Claudio Castellano, il dott. Giovanni Pietroforte in rappresentanza del comandante dei Vigili del Fuoco.