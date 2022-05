Energia, trasformazione e innovazione tecnologica

Il settore Energia a livello globale vive un’epoca di trasformazione e innovazione tecnologica senza precedenti con una agenda che punta alla digitalizzazione, alla interconnessione e alla sostenibilità ambientale. «Il nostro Paese sta lavorando per avere un ruolo sempre più attivo nello sviluppo di sistemi e servizi all’avanguardia nel settore energetico accelerando la transizione necessaria al raggiungimento degli obiettivi e delle sfide green dell’Europa». Il convegno organizzato dall’Ente di Formazione Homines Novi in collaborazione con l’istituto scolastico Masterform, intende contribuire alla sensibilizzazione su taluni aspetti dell’energia e della sostenibilità.

«Taranto attraverso l’inaugurazione del primo parco eolico offshore del mediterraneo manda un messaggio al nostro paese per l’energia “green”. Sul fronte dell’energia rinnovabile il nostro Paese, nei prossimi anni, vedrà un vero e proprio balzo con impianti di varia natura. Impianti di energia rinnovabile resa ancora più necessaria da questa crisi drammatica scatenata dalla guerra in Ucraina». All’evento parteciperanno come relatori: Rinaldo Melucci già sindaco di Taranto e consigliere del presidente Emiliano per il coordinamento dei grandi progetti connessi alla transazione economica ecologica ed energetica di Taranto; Mario Turco, senatore della Repubblica e Vice Presidente del Movimento 5 Stelle; Gianluigi Palmisano, direttore generale Homines Novi; Gianfranco Chiarelli, onorevole e commissario straordinario della camera di commercio di Taranto; Nunzia Convertini, vice sindaco di Martina Franca; Andrea Cristini, ingegnere e fondatore della Greenergy S.r.L. Ad aprire il dibattito la professoressa Mariarosaria Donadei, Coordinatore delle attività didattico – educative dell’Istituto Scolastico Masterform. Moderatore del convegno, Elio Dalto Agenzia per il Lavoro Homines Novi. «Al convegno parteciperanno alcune scolaresche perché costruire una nuova cultura della sostenibilità è un pilastro fondamentale per raggiungere gli obiettivi energetici».