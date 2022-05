In uscita l’ultimo capitolo della trilogia dei Sarmenta firmata da Giuse Alemanno

S’intitola “Nero finale” ed uscirà il prossimo 19 maggio il libro di Giuse Alemanno con il quale si conclude la trilogia che racconta la sete di vendetta dei cugini Sarmenta.

IL ROMANZO

“Nero finale” è ambientato nella terra in cui comanda la ’ndrangheta. Terra nella quale arrivano i Sarmenta portandosi appresso la loro riconosciuta e devastante determinazione criminale. Uno, Santo, è un medico; l’altro, Massimo, è un sanguinario fuorilegge. Santo è stato mandato dal dottor Barrese (capo della ’ndrangheta e referente nazionale della sanità privata) a sanare una clinica a Sant’Agata sullo Jonio. Massimo, invece, vuole portare a termine la vendetta che lo ossessiona. Ma il dottor Barrese ha altri progetti per i due Sarmenta, progetti che rivoluzioneranno l’essenza stessa della ’ndrangheta, pronta a rinnovarsi pur restando legata ai suoi riti arcaici. La realizzazione di tali progetti costerà però fiumi di sangue, decine di morti ammazzati e qualche lampo di gelida ironia, così come Alemanno ha abituato i suoi lettori. come accennato, “Nero finale” chiude la trilogia dedicata ai Sermenta; i romanzi precedenti sono “Come belve feroci” e “Mattanza”.

L’AUTORE

Giuse Alemanno è nato nel 1962 a Copertino (LE) e vive tra Taranto, Martina Franca e Manduria. Ha pubblicato diversi libri, tra cui il romanzo “Terra Nera” (Stampa Alternativa, 2005), i due romanzi su Don Fefé e Ciccillo, due testi sull’Ilva di Taranto. “Come belve feroci” è il primo capitolo della saga dei Sarmenta, a cui fanno seguito “Mattanza” (Las Vegas edizioni, 2019) e “Nero finale” (Las Vegas edizioni, 2022).