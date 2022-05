“La verità, nient’altro che la verità”: parola di Michela Giraud

“La verità, nient’altro che la verità. Lo giuro… Reloaded!” è il titolo del divertente show che venerdì, 13 maggio, Michela Giraud porta a Taranto, al Teatro Orfeo in via Pitagora. Dopo il successo del tour 2020 – 2021,l’artista torna a calcare i palcoscenici italiani con una versione “rivisitata” del suo lavoro teatrale all’interno del quale affronta, tra l’altro, nuovi temi.

LO SPETTACOLO

Da Colorado a Lol, passando per Comedy Central e La Tv delle ragazze, fino a Netflix che le ha dedicato uno special, l’attrice comica romana è stata la prima donna ad approdare sulla piattaforma di streaming con un evento di stand-up comedy. La fama ha le sue controindicazioni e questo Michela Giraud lo spiega bene in un monologo dal ritmo serratissimo che farà ridere, ma anche riflettere, come da sua vocazione. Dalle madri “generatori di ansia”, approdando a una denuncia contro la “setta delle curvy” e a uno studio antropologico sulle “fregne con l’ukulele” e sulla “categoria protetta dei maschi bianchi etero”, lo show – che è ormai un cult – si fa megafono di manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni senza mai tralasciare, in ogni caso, quanto siano importanti forza di volontà e indulgenza verso se stess.

MICHELA GIRAUD

È nel 2011 che l’attrice comica romana inizia a studiare recitazione presso il Teatro Azione e dopo il diploma ed una serie di master approda, nel 2015, a Colorado per poi comparire nel cast di CCN – Comedy Central News, su Comedy Central, per tre edizioni. Partecipa alla prima e alla seconda edizione di Natural Born Comedians su Comedy Central e fa parte del cast del film I babysitter, con Francesco Mandelli, nel 2016. È stata anche a Sorci verdi sia come stand-up comedian che come autrice, ruolo che ha ricoperto anche presso la redazione di Quelli che il calcio. Ha preso parte alla nuova edizione de La TV delle ragazze, programma andato in onda su Rai 3 con il titolo La TV delle ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018 e ha partecipato anche al Il posto giusto, su Rai 3. In radio è stata speaker a Radio si serva signora dove ha condotto, con il blogger Nicolò Fontana, il programma Selfie. Ha fatto parte del cast di Radio due weekend su Radio 2. Dal vivo ha recitato in diversi teatri e club in Italia sia come stand-up comedian sia con il suo spettacolo Michela Giraud e altri animali.

È attiva anche sul web, in particolare di alcuni canali YouTube. Dal giugno 2020 eredita da Saverio Raimondo la conduzione di CCN – Comedy Central News in onda su Comedy Central, programma che l’ha già vista nel cast nelle passate edizioni. Nell’aprile 2021 partecipa come concorrente al comedy show di Prime Video LOL – Chi ride è fuori e a giugno dello stesso anno è nel cast del film Maschile singolare, per la regia di Matteo Pilati e Alessandro Guida, sulla piattaforma di streaming Prime Video. Lo scorso 6 aprile viene pubblicato su Netflix “La verità, lo giuro!” lo spettacolo della comica registrato presso il Vinile di Roma. Sipario ore 21. Costo dei biglietti: 25 euro platea e prima galleria; 20 euro seconda galleria e platea laterale; 15 euro terza galleria. Più diritto di prevendita. Prevendita presso il botteghino del Teatro Orfeo dalle ore 18 in poi, online su www.teatrorfeo.it e circuito www.ticketone.it e presso Pausa Caffè, in viale Trentino 5b-7, anche la mattina.