Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, martedì 3 maggio, intorno alle 17.30 a Manduria in località Specchiarica. A perdere la vita è stato un camionista manduriano di 65 anni. L’uomo, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo, è uscito fuoristrada ed è andato a sbattere contro gli alberi di un uliveto. Purtroppo è morto sul colpo. Sul posto 118 e Polizia Locale di Manduria