Negozi aperti per una domenica di shopping

Domenica 8 maggio negozi aperti. Come di consueto, anche quest’anno, i festeggiamenti previsti per il santo patrono di Taranto si svolgeranno l’8 ed il 10 maggio, ed avranno inizio il pomeriggio di domenica 8 con la cerimonia della consegna della statua del Santo alle autorità cittadine, l’imbarco e la suggestiva processione nei Due Mari. Quest’anno inoltre il programma delle celebrazioni religiose e dei festeggiamenti civili, particolarmente ricco, contribuirà a richiamare nel fine settimana tanti devoti del santo dai comuni e dalle regioni limitrofe anche perché ricorre il giubileo dei 950 anni della Basilica di San Cataldo. «Una festa patronale che mobilita la città e che attrae nel quadrilatero del Borgo umbertino ed in Città Vecchia migliaia di cittadini, fedeli e turisti – osservano dalla Confcommercio di Taranto – Sarà dunque importante organizzare al meglio i servizi per assicurare lo svolgimento dei festeggiamenti in un clima di serenità ed accoglienza».

La delegazione Borgo Confcommercio Taranto annuncia che le attività commerciali del Borgo saranno aperte domenica 8, giornata tra l’altro della Festa della Mamma. «Un’occasione per valorizzare l’offerta commerciale del Borgo ed in particolare dei negozi del settore moda, ‘prontissimi’ con le novità della moda di primavera-estate». «Sul fronte della mobilità, con la grande affluenza di mezzi privati in direzione Borgo, si prevedono giornate di traffico inteso per la ricerca del parcheggio, considerata la storica carenza di posti auto. A tal scopo la delegazione Borgo Confcommercio, come già in analoghe occasioni, ha inoltrato richiesta alla amministrazione comunale di volersi attivare per acquisire la disponibilità di aree da destinare alla sosta delle auto, suggerendo la apertura con orario prolungato della Caserma Mezzacapo e della Stazione Torpediniere. Sarebbe infatti opportuno consentire l’accesso alle due aree in questione dal fine settimana – sabato 7 compreso – sino al 10 maggio. L’accessibilità alle aree urbane del commercio rappresenta un requisito essenziale per la attrattività del commercio di prossimità, e più in generale per rendere pienamente fruibile ed accogliente la città con i suoi punti di interesse turistico».