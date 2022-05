Autoclub Group in campo con Caritas

“Sostenibilità e Solidarietà”: sono gli obiettivi dell’iniziativa che vede Autoclub Group al fianco della Caritas per Taranto. Il 7 e l’8 maggio, in occasione della Festa patronale di San Cataldo, l’azienda leader nei servizi automotive con sede a Massafra sarà in piazza Maria Immacolata con uno stand dedicato alla mobilità green. E domenica 8, alle 10.30, la sostenibilità incontrerà la solidarietà con la consegna di una Nuova 500e 100% elettrica per un mese e di un assegno da 2.000 euro alla Caritas della Parrocchia del Santissimo Crocifisso.

Un modo per contribuire attivamente al grande lavoro quotidiano dell’ente della Cei a sostegno dei più deboli. L’assegno e la 500e saranno consegnati da Davide Murino, responsabile della sede di Massafra di Autoclub, al parroco del SS. Crocifisso Don Andrea Mortato e al direttore della Caritas parrocchiale Gerardo Bidoli. All’appuntamento parteciperanno anche il candidato sindaco e consigliere del presidente della Regione Puglia per il coordinamento dei grandi progetti connessi alla transizione economica, ecologica ed energetica di Taranto, Rinaldo Melucci, il consigliere del presidente della Regione per il coordinamento del Piano per Taranto, Mino Borracino, e la collaboratrice della Caritas SS. Crocifisso, Elena Pittaccio. «I tempi che viviamo – sottolinea Davide Murino – impongono a tutti un impegno concreto per la sostenibilità a tutti i livelli: società, economia ed ecologia vanno visti in un’ottica di sistema, per cui oggi l’attenzione all’ambiente e alle fasce più fragili della popolazione sono facce della stessa medaglia». «Tanto più in una città come Taranto. Autoclub da oltre 30 anni crede nei valori di sostenibilità e solidarietà e siamo felici oggi di condividerli con la Caritas SS. Crocifisso».