Al Museo tornano i racconti d’oltretomba

Con la conferenza di Maria Giovanna Belcastro su “I resti umani nella ricerca antropologica: potenzialità e limiti”, inizialmente prevista per lo scorso 20 aprile, il 4 maggio si rinnova l’appuntamento con i “Mercoledì del MArTA” del Museo Archeologico Nazionale di Taranto. «Abbiamo dedicato le conferenze dei mercoledì del mese di aprile all’archeologia funeraria e all’antropologia, con “Racconti d’oltretomba” e così, grazie alla disponibilità della professoressa Maria Giovanna Belcastro dell’Università di Bologna, recuperiamo uno dei tasselli chiave di questo racconto che ci consente di ripercorrere le tappe salienti dello studio delle vite degli uomini del passato», spiega Eva Degl’Innocenti, direttrice del Museo di Taranto, Eva Degl’Innocenti.

«È noto il valore dei resti umani per ricostruire la storia naturale dell’uomo, la sua nicchia ecologica e cioè le complesse interazioni che ha stabilito con l’ambiente – spiega Giovanna Belcastro – Tuttavia sono emergenti alcune criticità legate alla sostenibilità della ricerca antropologica e alla gestione dei resti umani in ambito scientifico e museale». «Potenzialità e limiti – afferma la direttrice del MArTA che introdurrà la relazione – che consentono alla ricerca antropologica di leggere e interpretare il cambiamento sociale e culturale di ogni civiltà». L’appuntamento, come consuetudine, sarà in diretta alle ore 18.00 sui canali Youtube, Facebook e Linkedln del Museo Archeologico Nazionale di Taranto.