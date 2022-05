Attestato di gratitudine a poliziotti e a vigile urbano

La sicurezza di una comunità è garantita quotidianamente dal lavoro importante delle forze dell’ordine. Donne e uomini che, con l’abnegazione al lavoro, senso di responsabilità nei confronti della comunità e non ultima alta professionalità, rendono sicura la nostra vita. Un senso del dovere che deve inorgoglire la nostra città che si appresta a festeggiare il suo Patrono San Cataldo, momento di riflessione religioso, e laico insieme. Con questo senso di appartenenza e gratitudine il commissario straordinario del Comune di Taranto Vincenzo Cardellicchio, ieri nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, insieme al prefetto Demetrio Martino e al questore Massimo Gambino ha conferito, nel corso di una semplice ma molto sentita cerimonia, le pergamene di “Attestato di Gratitudine” (Delibera n°16\2022) agli agenti della Polizia di Stato Angelo Ancona e Biagio Tagliente che lo scorso 20 gennaio, in viale Magna Grecia, a Taranto sono rimasti feriti in una sparatoria.

Gli agenti avevano localizzato un uomo che poco tempo prima aveva tentato di rubare una Porsche Cayenne in una rivendita di automobili. L’uomo ha esploso numerosi colpi di pistola contro l’auto di servizio in cui erano i due poliziotti. L’episodio testimonia nella sua dinamica la ferocia con la quale agiscono i criminali ma al tempo stesso ha sottolineato la rapidità della risposta della Questura e di tutte le forze di polizia, immediatamente allertate ed intervenute. In poche ore, infatti è stato ritracciato e arrestato l’autore del ferimento dei due agenti a cui si legge in una nitaq stampaq del Comune “attestiamo ancora una volta il nostro senso di gratitudine per il lavoro prezioso che svolgono con grande professionalità in favore della Comunità”.

Nel corso della cerimonia, all’agente della Polizia Municipale Luca Bellone De Grecis, che lo scorso 20 febbraio, a Taranto, libero dal servizio non ha esitato ad intervenire in soccorso di una donna che era stata vittima di un borseggio, è stata conferita una “menzione speciale”. Infatti l’agente accortosi dell’accaduto ha inseguito e bloccato il borseggiatore sino all’arrivo dei colleghi chiamati ad intervenire in ausilio. “Un episodio in cui l’agente ha dimostrato eccezionale professionalità, coraggio e responsabilità e senso del dovere viene soittolienaqti nel comunifato stampa del Comune- ancora una volta la Polizia Locale si dimostra essere modello di vicinanza ai cittadini e cittadine”.