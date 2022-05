Ctp, insediato il nuovo cda: il presidente è Francesco Tacente

Insediato il nuovo Consiglio d’amministrazione del Ctp. Dopo le dimissioni dei componenti del cda che avevano fatto decadere il presidente Egidio Albanese, l’assemblea dei soci ha proceduto alle nuove nomine. «A seguito delle determinazioni dell’assemblea dei Soci della Ctp spa dello scorso 22 aprile, si è costituito ed insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di Trasporto Pubblico che rimarrà in carica fino al 2025, e che risulta così composto: Presidente – avv. Francesco Tacente; Componenti: dott.ssa Tullia Cuzzocrea, ing. Bruno Ferri, dott. Giuseppe Lo Savio, dott.ssa Gabriella Ressa. L’organo amministrativo ha focalizzato l’attenzione, nel corso del suo primo incontro, su alcuni degli asset oggetto di particolare attenzione nei prossimi anni».

«Focalizzeremo l’attenzione – afferma il presidente Tacente – su tutto ciò che potrà portare ad una maggiore produttività, e in questo discorso molto ampio sono inseriti, come priorità, i dipendenti, cuore dell’azienda. Gli ultimi due anni non sono stati semplici per il Trasporto Pubblico – continua Tacente – a causa della pandemia da Covid-19, che ci ha stimolati ad operare al meglio, facendoci adeguare ad una serie di direttive che cambiavano in continuazione. Tenendo lo sguardo fisso sul panorama generale siamo pronti ad operare per portare a compimento il processo di cambiamento che l’importante trasformazione del comparto e del sistema Paese impone». «Valuteremo anche una serie di progetti legati alle grandi trasformazioni del comparto trasporti e logistica in un’ottica di ricomposizione del sistema. Il tutto – continua Tacente – grazie anche allo spirito di squadra esistente». «Focus di particolare rilievo – proseguono dal Ctp – saranno tutti i servizi rivolti ai cittadini e finalizzati ad una nuova concezione del servizio trasporto, visto in un’ottica di sostenibilità e sicurezza».