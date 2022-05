Convocata assemblea dei soci della Bcc San Marzano per l’approvazione del bilancio

È fissata per martedì 10 maggio in seconda convocazione l’Assemblea dei soci della Bcc San Marzano, per discutere e approvare i punti all’ordine del giorno, tra cui il bilancio d’esercizio 2021 della Banca. In considerazione dei rischi di contagio da Covid-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, l’assise si svolgerà a porte chiuse alle ore 10.30 presso il Centro Direzionale della Banca a San Marzano di San Giuseppe. L’intervento dei Soci e l’espressione del voto in Assemblea avverranno esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98 (Tuf), senza partecipazione fisica degli stessi, in linea con le disposizioni del dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l’ulteriore proroga dell’art. 106 del D.L. Cura Italia.

Il Rappresentante Designato è il soggetto incaricato di rappresentare tutti i Soci e di votare secondo le istruzioni ricevute da ciascun Socio al momento del conferimento della delega. BCC San Marzano, al fine di garantire il massimo rispetto delle disposizioni legislative, ha nominato, quale rappresentante designato, il notaio Maurizio Monti. Tutte le informazioni sono riportate nell’Avviso disponibile presso la sede sociale e le filiali della Bcc San Marzano, oltre che sul sito all’indirizzo www.bccsanmarzano.it/soci/assemblea2022/