Certificati, convenzione tra Avvocati e Comune

L’Ordine degli Avvocati di Taranto e il Comune di Taranto hanno sottoscritto una convenzione in base alla quale gli iscritti all’Ordine potranno abilitarsi all’utilizzo del servizio on-line di rilascio diretto della certificazione anagrafica e di stato civile di tutti i cittadini residenti nel Comune di Taranto, scaricando così certificati con il “timbro digitale” che ne preserva il valore legale qualora venisse riprodotta in formato analogico.

La convenzione è stata sottoscritta, presso Palazzo di Città, dal prefetto Vincenzo Cardellicchio, commissario straordinario del Comune di Taranto, e dall’avvocato Antoniovito Altamura, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto (nella foto). Presente all’evento una delegazione dell’Ordine, composta dal Tesoriere avv. Francesco Tacente e dal consigliere avv. Francesca Fischetti che hanno curato i progetto, mentre per l’Amministrazione comunale erano presenti il segretario generale dott. Eugenio De Carlo, il dirigente dott. Paolo Spano e la Responsabile Servizi demografici dott.ssa Antonietta Vernavà. Nell’organizzazione e gestione di questo servizio l’Ordine degli Avvocati svolge un ruolo di coordinamento verso tutti i propri iscritti e costituisce il punto di riferimento per il Comune di Taranto nella tenuta dei rapporti con gli stessi e per comunicare loro informazioni e notizie. Sarà l’Ordine degli Avvocati, infatti, a trasmettere ai propri iscritti – non appena sarà concluso l’iter amministrativo della convenzione sottoscritta – l’accordo di convenzionamento con il Comune di Taranto, la nomina a Responsabile del trattamento e l’informativa sul trattamento dei dati personali del Professionista abilitato

Ogni singolo professionista dovrà poi restituire tali documenti, debitamente sottoscritti con firma digitale, tramite posta elettronica certificata al Comune di Taranto. I professionisti saranno così abilitati ad accedere, attraverso il sito del Comune di Taranto, al servizio on-line di rilascio certificati di anagrafe e stato civile di tutta la popolazione residente nel Comune di Taranto, ovvero in modalità integrata rispetto a quella già disponibile per i singoli cittadini. Potranno così scaricare on line i seguenti certificati: residenza, stato di famiglia, stato libero, cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Le richieste delle certificazioni non erogate dal Servizio on line e di quelle storiche dovranno essere inoltrate direttamente all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Taranto. Il servizio è, al pari di quello erogato ai cittadini, completamente gratuito, se non – laddove dovuta – all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, da corrispondere secondo le indicazioni previste nel sistema di certificazione on-line.