Si potrà seguire la processione a mare a bordo della Clodia

Seguire in mare la suggestiva processione a mare di San Cataldo a bordo della motonave “Clodia” di Kyma Mobilità Amat, a poche decine di metri dalla statua del Santo Patrono, tra una flotta di barche che suonano a festa le sirene di bordo! È questa la straordinaria opportunità che Kyma Mobilità Amat offre a tutti, tarantini e turisti, organizzando l’escursione serale in occasione della processione a mare della Statua del Santo Patrono che, come tradizione vuole, sarà a bordo della motonave “Cheradi” della Marina Militare! La partenza è prevista, alle ore 19.00 di domenica 8 maggio, dall’imbarcadero di Piazzale Democrate, dove c’è un’ampia disponibilità di parcheggi; durante l’escursione una guida illustrerà ai passeggeri le tradizioni tarantine legate al culto di San Cataldo affascinandoli con aneddoti curiosi ed episodi poco noti.

Dopo la partenza la motonave inizierà il tragitto per raggiungere il Mar Grande attraversando il Canale Navigabile, passando così sotto il Ponte Girevole e di fianco al Castello Aragonese, uno degli scorci più affascinanti di Taranto, da dove è poi possibile ammirare il Lungomare e la Città vecchia, uno spettacolo mozzafiato reso ancora più suggestivo dall’atmosfera notturna. Si raggiungerà così il Molo Sant’Eligio dove si aspetterà la partenza della motonave “Cheradi” con la statua di San Cataldo a bordo; a questo punto la Motonave “Clodia” di Kyma Mobilità Amat si porrà dietro quella della Marina Militare seguendola nella processione a mare. Il pittoresco corteo marinaresco proseguirà costeggiando il Lungomare Vittorio Emanuele II, la “Ringhiera” della Città vecchia, fino a imboccare e percorrere il Canale Navigabile, un momento in cui dagli spalti del Castello Aragonese ci sarà una pioggia di fuochi artificiali mentre tutti i natanti suonano le sirene! È sicuramente il momento più suggestivo e scenografico dei festeggiamenti in onore di San Cataldo che, da bordo della motonave “Clodia”, si potrà vivere in “prima fila”!

La motonave “Cheradi” raggiungerà poi la discesa Vasto dove la statua sarà sbarcata per continuare la processione via terra. Il biglietto per l’escursione a bordo della motonave “Clodia” costa € 15 ed è possibile acquistarlo presso l’Ufficio vendite, in via D’Aquino n.21 (099.4526785), presso le rivendite Kyma Mobilità Amat autorizzate al Servizio Idrovie (elenco sul sito) e online nella Sezione Idrovie del sito www. amata.ta.it e dell’App “Kyma Amat”. «Dopo il grande successo della escursione organizzata per l’uscita della Processione della Madonna Addolorata nella Settimana Santa, non potevamo non organizzare una analoga iniziativa anche in occasione dei festeggiamenti in onore di San Cataldo – ha commentato l’avv. Giorgia Gira, presidente di Kyma Mobilità – offrendo così ai nostri concittadini ed ai turisti l’opportunità di vivere da protagonisti, a bordo della nostra motonave “Clodia”, questa esperienza unica».