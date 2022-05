Gara nazionale per istituti professionali e odontotecnici, Davide Vinci sfiora il podio

Ancora un grande successo per gli alunni dell’Istituto Professionale per Odontotecnici Santa Apollonia di Taranto. Si sta per concludere così, un anno difficile, ma comunque pieno di grandi soddisfazioni. L’Istituto Professionale per Odontotecnici Santa Apollonia di Taranto, sale quasi sul podio a livello nazionale per l’edizione 2021/2022 della Gara Nazionale per Istituti Professionali con indirizzo Odontotecnico. L’alunno Davide Vinci della IV A, distintosi per il suo profitto e per le sue spiccate capacità personali, è stato scelto per rappresentare l’Istituto Professionale per Odontotecnici Santa Apollonia di Taranto. L’alunno è quasi salito sul podio, entrando in una lista di eccellenza per il settore, classificandosi al 4°posto. La gara si è svolta nelle giornate del 28 e 29 Aprile con due prove scritte svolte a distanza. La prima prova, con una durata di 4 ore, prevedeva lo studio con la soluzione di un caso ben specifico.

La seconda prova, svolta nel secondo giorno, con una durata di 2 ore, consisteva, invece, in una prestazione multidisciplinare. Al termine delle prove, gli alunni partecipanti, insieme ai vari docenti di riferimento, sono stati invitati a partecipare alla proclamazione dei tre vincitori. Grande successo per la categoria di questo profilo professionale, con un risultato positivo, quello dell’Istituto, raggiunto grazie all’entusiasmo e all’impegno dei ragazzi, con la disponibilità della dirigenza scolastica, che ha fortemente voluto le attività di potenziamento, attività guidate dai vari docenti validi dell’Istituto. L’alunno Davide Vinci, insieme ai suoi compagni di questo Istituto, meritano così, complimenti, che in una gara a livello nazionale, si sono comportati con onore, dimostrando il loro interesse per la disciplina e manifestando la loro propensione e le varie competenze per diventare dei validissimi odontotecnici. Un successo che deve essere di ulteriore stimolo per un sempre maggior impegno della valorizzazione dell’ Istituto Professionale per Odontotecnici, che rappresenta una risorsa essenziale per i giovani tarantini e l’intero territorio Jonico, sia in una prospettiva lavorativa che in quella di un’auspicata prosecuzione degli studi nel settore.

Prof.ssa Serena Fusco