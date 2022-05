La presentazione della biografia di don Bonifacio Duru

CASTELLANETA – Don Bonifacio Duru è un sacerdote nigeriano della Diocesi Cattolica di Orlu, nello Stato di Imo, Sud-Est della Nigeria, che ha trasformato la sua esistenza in una testimonianza attiva della esistenza di Dio e della Sua presenza tra i più poveri e più emarginati. Nel 2002 don Bonifacio Duru ha fondato in Italia l’organizzazione umanitaria internazionale “Opera Don Bonifacio Azione Verde ODV ETS”, la cui mission è promuovere lo sviluppo umano in tutto il mondo mediante l’educazione olistica, l’istruzione e la formazione di bambini e adulti, nonché la realizzazione di programmi socio-sanitari finalizzati a garantire, principalmente nel continente africano, il diritto alla salute e l’inclusione sociale. Cinque anni fa, in occasione del 25° anniversario di sacerdozio di don Bonifacio Duru è stato pubblicato in lingua inglese il volume “Destiny. God, me and humanity”, la biografia del sacerdote nigeriano scritta con la collaborazione dell’editore Dan Ekhator.

L’Opera Don Bonifacio Azione Verde ODV ETS ha poi curato la traduzione in lingua italiana del volume che Antonio Dellisanti Editore ha pubblicato con il titolo “Destiny. Dio, l’umanità ed io”. L’Opera Don Bonifacio Azione Verde ODV ETS organizza, in occasione del sessantesimo compleanno di don Bonifacio Duru, la presentazione in anteprima nazionale del volume; che si terrà, con il patrocinio della Regione Puglia, alle ore 18 di domani 7 maggio, presso il Centro pastorale “Lumen Gentium” di Castellaneta. Dopo la preghiera di apertura di don Bonifacio Duru, la presentazione del libro sarà moderata dalla giornalista Gabriella Ressa che introdurrà la figura del sacerdote, giornalista e fondatore del progetto di Opera Don Bonifacio Azione Verde. L’iniziativa editoriale, promossa affinché le parole e la vita di don Bonifacio possano continuare a trasformare la società di oggi, vedrà gli interventi di Rosaria Propato, presidente di Opera Don Bonifacio Azione Verde e dell’editore Antonio Dellisanti. Poi, la parola passerà all’autore don Bonifacio Duru che descriverà della sua vita: la crescita, le prove quotidiane e la nascita di Azione Verde che rappresentano una testimonianza della sua vocazione e una prova dell’esistenza di Dio al mondo intero. In seguito interverranno due sacerdoti nigeriani: il Rev. Fr. Basil Timothy Chigerem Nze, in rappresentanza della Diocesi nigeriana di Owerri, sul tema “Don Bonifacio, sacerdote della diocesi cattolica di Orlu: cosa significa essere sacerdote in Nigeria”, e il Rev Fr. Matthew Eze, rappresentante sacerdoti della Diocesi di Orlu a Roma, che relazionerà su “Due culture a confronto: quanto l’esperienza italiana può contribuire alla formazione di un sacerdote che opera in Nigeria”. Mr. Fidel O’Neil Wilson, ViceSecretary General/Public Relations Officer “Nido Europe” Nigerians in Diaspora Organisation Europe, interverrà poi su “L’eco della Nigeria nel mondo, grazie all’operato di Don Bonifacio e Azione Verde”.

La parola passerà a Domenico Agatiello, direttore generale di Opera Don Bonifacio Azione Verde, che presenterà, la stoffa e la divisa ufficiale di Azione Verde. I presenti potranno porre domande a don Bonifacio prima della conclusione dell’evento con la preghiera di chiusura e i festeggiamenti.