San Cataldo, modifiche ai percorsi degli autobus

In relazione ai festeggiamenti religiosi e civili previsti in occasione della festa del Santo Patrono di Taranto, sono previste interruzioni alla circolazione veicolare nel centro storico. Pertanto per le giornate di domenica 8 e di martedì 10 maggio la circolazione degli autobus subirà le seguenti modificazioni: Domenica 08 maggio – Dalle ore 18 alle ore 24:00 (processione a mare) tutti gli autobus delle linee 1/2 – 3 – 8 – 14 – 16 – 20 – 21 – 27 – 28, termineranno la propria corsa in via Margherita.

Le linee 1/2 – 3 – 8 ripartiranno da via Margherita agli orari previsti. Le linee 14 – 16 – 20 – 21 – 27 – 28 si sposteranno per effettuare capolinea sul Lungomare, da dove ripartiranno differenziando l’orario di partenza previsto di 10 minuti. Le linee 4 – 9 – 11 -13 – 15 -17 effettueranno il normale servizio. Le corse “Bis Appia” serali – tramite il V.le Magna Grecia – percorreranno il Ponte Punta Penna per raggiungere la zona industriale.

Martedì 10 maggio: Dalle ore 18 (processione in città), limitatamente al passaggio della Processione, tutti gli autobus delle linee 1/2 – 3 – 6 – 8 – 14 – 16 – 20 – 21 – 27 – 28, termineranno la propria corsa in via Margherita. Le linee 14 – 16 – 20 – 21 – 27 – 28 si sposteranno per effettuare capolinea sul Lungomare, da dove ripartiranno differenziando l’orario di partenza previsto di 10 minuti. Al Termine della processione tutti gli autobus riprenderanno i percorsi abituali delle rispettive linee. Dalle ore 18:00 fino a fine servizio, le linee 3 – 14 – 21 direzione Porto Mercantile/Tamburi da via Oberdan svolteranno su via Crispi per poi proseguire su corso Umberto. Le linee 4 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 effettueranno il normale servizio.