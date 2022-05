Mercatopoli, la scelta green per Taranto e provincia

«Oltre 260mila articoli a cui abbiamo donato una seconda vita. Quasi 7mila clienti che hanno portato in vendita almeno un articolo. Acquirenti che arrivano anche da fuori regione». Sono solo alcuni dei numeri che hanno segnato il successo di Mercatopoli Taranto, leader della Second Hand economy sul nostro territorio. In un momento in cui, soprattutto nel capoluogo jonico, le progettualità legate al futuro delle città devono necessariamente tener conto della transizione ecologica, un’attività che fa del riuso il suo “core business” non può che essere un’eccellenza del territorio per rispetto dell’ambiente ed ecosostenibilità.

Mercatopoli, infatti, è un negozio dell’usato in conto vendita. Gli articoli presenti in store sono tutti visualizzabili sullo “shop online” www.tarantocentro.mercatopoli.it «Questa soluzione ci ha aiutato tantissimo durante i periodi di lockdown» spiegano i titolari Giuseppe e Massimiliano i quali, lo scorso 2 aprile, hanno festeggiato 6 anni di attività. «È importante valorizzare ogni singolo collaboratore. È questa la forza della nostra squadra. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare sulla nostra strada collaboratori volenterosi e affidabili, in una parola: speciali – osservano i titolari di Mercatopoli – con grande spirito di abnegazione sono entrati a far parte del nostro staff che è diventato per loro una seconda famiglia». Giuseppe (nella foto in alto), che assieme a Massimiliano è alla guida dell’attività, per il secondo anno consecutivo è stato nominato consigliere area Sud Italia del Team Exeutive Mercatopoli. Per informazioni è possibile consultare anche la pagina facebook “Mercatopoli Taranto Centro”. Lo store si trova a Taranto, in via Cesare Battisti 5200, tel. 0997797643

