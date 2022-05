«Sbloccato Agromed dopo vent’anni»

Un anno di mandato per certi aspetti «esaltante» e con un «fiore all’occhiello»: aver sbloccato il progetto Agromed. Gianfranco Chiarelli ha tracciato il bilancio del primo anno di mandato ricevuto dal ministro Giorgetti come commissario della Camera di Commercio. «Non una esperienza facile, perché siamo in fase di accorpamento. Però, con poche risorse siamo riusciti a fare tante cose». Insieme al segretario generale Claudia Sanesi, Chiarelli ha illustrato le iniziative avviate dalla Camera di Commercio pur nell’incertezza di questa fase di transizione verso l’accorpamento con la Camera di Commercio di Brindisi.

Due i capisaldi sui quali il commissario ha voluto costruire questo percorso: legalità e trasparenza. «Per quanto riguarda la legalità, nel maggio 2021 – ha spiegato il commissario – abbiamo sottoscritto con la Prefettura un Protocollo d’Intesa ai fini della prevenzione di illeciti e di tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività urbanistica ed edilizia, nel settore delle autorizzazioni commerciali e nel circuito produttivo locale. Per quel che riguarda la trasparenza abbiamo voluto coinvolgere le rappresentanze imprenditoriali, professionali sia per confrontarci sull’attuazione del programma che per definire future politiche camerali. Abbiamo poi elaborato la Guida ai Servizi dell’Ente perché non tutti conoscono le attività della Camera di Commercio e quanto possono essere utili per il territorio». Ma torniamo ad Agromed: «Abbiamo dato un impulso decisivo alla procedura di trasferimento del possesso dell’immobile ex Miroglio – individuato quale sede di Agromed – dal Comune di Castellaneta alla Srl SB di cui la Camera di commercio è socio unico, sollecitando e finalmente ottenendo questo passaggio ancora non concluso nonostante il superamento di ogni ostacolo di natura giuridica.

Abbiamo inoltre sollecitato il Consiglio d’amministrazione alla redazione del Piano industriale in modo da giungere rapidamente all’avvio dell’attività caratteristica della Società e, quindi, dopo ben due decenni, al raggiungimento dello scopo sociale». «Dopo vent’anni – ha sottolineato Chiarelli – siamo quindi riusciti a sbloccare questo progetto, anche attraverso una diffida al Comune di Castellaneta. E questo è merito del commissario. Dei ventotto dipendenti iniziali ne sono rimasti dieci, quindi c’è la possibilità di integrare molte professionalità. Ora vogliamo che questa diventi una attività di punta non solo per Taranto ma per l’intero Mezzogiorno. A questo progetto riserveremo molta attenzione, ci sono di mezzo fondi pubblici che vanno adeguatamente monitorati. Ci sono lavoratori che aspettano e quindi bisogna essere seri e costruttivi». Novità anche per l’altra grande incompiuta: il distripark. «Abbiamo sostenuto il passaggio dalla società in liquidazione – della quale la Camera di commercio era socia – all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, nella certezza che essa darà concreta attuazione ad un nuovo progetto di massima utilità per il territorio e pienamente integrato nel complesso delle iniziative che con impegno sono portate avanti dal Presidente Prete». L’ente ha lavorato molto sulla modernizzazione delle imprese, puntando su digitalizzazione e internazionalizzazione. Ma le imprese come hanno risposto a queste sollecitazioni? «Rispetto alle risorse messe a disposizione abbiamo riscontrato interesse e partecipazione. Dobbiamo dire che prima la pandemia e ora la guerra hanno avvicinato le imprese agli strumenti innovativi. Ci vorrà comunque tempo per un salto di qualità perché obiettivamente molte imprese non sono ancora pronte, ma noi stiamo lavorando proprio per imprimere questa svolta culturale verso l’innovazione».

Enzo Ferrari

Direttore responsabile