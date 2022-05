A giugno la sfilata con i sette carri allegorici a Massafra

MASSAFRA – Un Carnevale a colori dove tutti sono protagonisti e nessuno spettatore. Questa è la sintesi dell’attesa manifestazione carnascialesca, giunta all’importante traguardo di 69 edizioni e programmata dal 4 al 10 giugno . Pur se con un posticipo dovuto alla pandemia, il carnevale ha iniziato il conto alla rovescia ed è quasi pronto per regalare momenti di allegria in un periodo in cui, tra difficoltà economiche e guerra, non è facile essere spensieratisi legge in una nota stampadell’Amministrazione comunale di Massafra- il tema unico dell’annuale edizione, per carri e gruppi, è “WeAre in Puglia”, come promozione del territorio e segno di appartenenza.

Per i massafresi questo evento rappresenta un appuntamento irrinunciabile che va onorato, partecipato e che affonda le sue radici nei tempi lontani, anche perché il “mascheramento” ironico e caricaturale ha sempre avuto un significato gestuale, quasi spirituale, nel comportamento umano. Nei laboratori, in attesa di occupare i nuovi capannoni, i maestri cartapestai stanno lavorando alacremente per ultimare i sette maestosi carri allegorici- continua il comunicato stampa- alle grandiose sfilate, programmate per sabato 4 e venerdì 10 giugno parteciperanno anche i coinvolgenti gruppi mascherati. Domenica 5 e giovedì 9 giugno sarà la volta degli istituti scolastici. Gli alunni porteranno in strada la loro allegoria formativa. Il manifesto ufficiale di questa 69^ edizione è stato realizzato dall’artista massafrese Pino Caputi il quale ha spiegato la caratteristica principale della sua opera. E’ un addio alle mascherine di protezione individuale e al distanziamento. Lo scenario è un inno alla gioia dopo mesi di buio e sofferenza. Tutti i particolari che renderanno unica e gioiosa questa edizione del carnevale saranno resi noti nel corso della conferenza stampa prevista per giovedì 19 maggio – conclude la nota dell’Amministrazione comunale – saranno notti in bianco, ma colorate”.