Gli Educatori Google avviano da Taranto il loro Tour

– Il prossimo 12 maggio l’Istituto Pitagora ospiterà la prima tappa di Gegitalia on Tour, un evento organizzato da Google for Education Italia in collaborazione con il Gruppo Educatori Google – Italia. Si tratta dell’anteprima nazionale di una serie di incontri in presenza che Google for Education e Geg Italia hanno immaginato come momento di confronto e condivisione di buone pratiche didattico-educative. La Didattica Digitale ha avuto come momento di massima diffusione i difficili mesi di pandemia, ma anche con il ritorno delle classi in presenza è certamente utile e ormai imprescindibile utilizzare questi nuovi approcci didattici per rendere più coinvolgenti e dinamiche le lezioni.

Su questo tema gli Educatori Google, in collaborazione con Google for Education Italia, hanno scelto di organizzare alcuni incontri in presenza, partendo proprio dal capoluogo jonico come première nazionale. La sessione di lavori si aprirà alle ore 15. Dopo i saluti iniziali, i lavori saranno avviati dalla Tavola Rotonda sul tema “Quale futuro nella Didattica?”. Interverranno Nadia Bonucci, Ds istituto Pitagora – Taranto; Anna Maria Settanni, coordinatore Rete Scuola Digitale, Salvatore Giuliano, Dd istituto Majorana – Brindisi, già sottosegretario Miur, Marco Berardinelli, responsabile nazionale Google for Education.

A seguire l’intervento di Marco Berardinelli su “Preparare gli studenti alle professioni del Futuro”. Nella seconda parte della sessione di lavori, ci saranno due Workshop condotti dai professori Floriana Pizzulli e Massimiliano Catucci, Formatori Certificati Google. Nello stile informale proprio degli Educatori Google, la serata si concluderà con un aperitivo finale. L’incontro, totalmente gratuito, prevede il rilascio di attestato di partecipazione. Per info e prenotazioni al link shorturl.at/horAZ all’indirizzo staff@gegitalia.online