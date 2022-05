Danneggiata l’auto di un tifoso martinese

Danneggiata l’auto di un tifoso del Martina Franca. all’uscita dallo stadio Iacovone di Taranto, durante l’incontro Barletta-Martina Franca, spareggio per la promozione in serie D. I vandali dopo aver infranto i vetri della macchina l’hanno imbrattata con la vernice scrivendo “Forza Taranto, Martina m…”. Altro atto vandalico all’interno dello stadio. Diverse sedie dello stadio sono state rotte nella zona degli spalti occupata da sostenitori del Barletta.

Ma c’è un’altra notizia inquietante: l’ex presidente del Barletta calcio e suoi familiari sarebbero stati aggrediti. La notizia è stata riportata su Facebook da un figlio dell’ex presidente e ripresa da una tv locale. Numerosi teppisti armati di spranghe e incappucciati avrebbero costretto le vittime a cedere le loro sciarpe biancorosse. Il figlio dell’ex presidente sarebbe stato poi preso a manganellate alle gambe. Per la cronaca l’incontro è terminato con il punteggio di 4 a 2 per il Barletta che è stato promosso in serie D.