Coppia presa con cocaina per sessantamila euro

Sorpresi in auto con cocaina per ben 60mila euro: marito e moglie arrestati dai carabinieri. Lui, trentacinque anni e lei, trentasei, sono finiti nella rete tesa dai militari della Compagnia di Massafra. Rispondono di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. In particolare, durante un controllo alla circolazione stradale, la coppia è stata fermata a bordo della propria autovettura e l’uomo, che era al volante della macchina, ha iniziato a mostrare segni di nervosismo che hanno indotto i carabinieri ad eseguire una accurata perquisizione.

Nel corso del controllo è stato rinvenuto, sotto il sedile anteriore, un marsupio con all’interno oltre 300 grammi di cocaina. La perquisizione è stata successivamente estesa all’abitazione della coppia , una casa situata a Massafra, all’interno della quale sono stati rinvenuti alcuni grammi di marijuana, già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e materiale che viene utilizzato per il confezionamento delle dosi. Sotto sequestro anche 330 euro in banconote di vario taglio, soldi ritenuti provento dell’attività illecita.La droga è stata sequestrata e consegnata al laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del Comando provinciale. I trecento grammi di cocaina, come detto, una volta sul mercato avrebbero fruttato oltre 60.000 euro. Marito e moglie, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura jonica, sono stati condotti presso la loro abitazione e sottoposti ai “domiciliari”, in attesa dell’udienza di convalida che dovà avvenire dinanzi al giudicedelle indagini prelimoinari. Fatta salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva, la coppia dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.