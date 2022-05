Banca Bcc di San Marzano in lutto, è scomparso il vicepresidente Francesco Cometa

«È con grande tristezza che comunichiamo la scomparsa del nostro vicepresidente Francesco Cometa, uomo di grande spessore umano e professionale, che ha seguito e accompagnato la storia della BCC di San Marzano, con impegno e dedizione, per 26 anni». Così il Presidente del consiglio di amministrazione presso Banca di credito cooperativo di San Marzano di San Giuseppe, Emanuele Di Palma, ha comunicato la triste notizia ai soci dell’Istituto di credito.

«Con un profondo senso del dovere – ha aggiunto il Presidente Di Palma -, la sua è stata sempre una presenza discreta, moderata, fattiva e collaborativa: un esempio e un punto di riferimento per tutti. La scomparsa di Francesco Cometa ci addolora profondamente. Con lui se ne va una parte importante della storia del nostro territorio, a cui si è dedicato con grande professionalità ed eccezionali doti umane. A lui rivolgiamo il ricordo commosso e la gratitudine di tutta la BCC San Marzano. Oggi perdiamo una persona straordinaria e un professionista amato e stimato da tutti, che ha saputo interpretare concretamente i principi del credito cooperativo diffondendoli attivamente sul nostro territorio. A Francesco Cometa il nostro grazie più sentito e sincero per quanto ha fatto per la nostra banca e per la nostra comunità, al servizio della quale ha speso la sua vita: lo ricorderemo sempre con stima, affetto, riconoscenza e gratitudine»