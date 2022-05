Commissione d’inchiesta sui controlli ambientali

L’on. Rosalba De Giorgi, deputata del Gruppo Misto, ha presentato una proposta di legge con cui si chiede l’istituzione di una Commissione d’inchiesta parlamentare sia sulla gestione dei controlli sanitari ed ambientali, sia sull’efficacia delle misure adottate, tra il 1 gennaio 1981 ed il 31 gennaio 2021, in relazione all’attività dello stabilimento siderurgico di Taranto. Qualora venisse istituita, fra i compiti della Commissione ci sarà anche quello di indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva l’iniziativa dello Stato e degli enti locali riguardo alla bonifica delle aree interessate dall’inquinamento prodotto dalle attività dello stabilimento siderurgico di Taranto. A giudizio della deputata, «è necessario fare luce sul perché nel capoluogo ionico quello dell’inquinamento è un problema destinato a rimanere drammaticamente insoluto. E’ necessario chiarire una volta per tutte i motivi a seguito dei quali si è consentito che la salute di esseri umani venisse sacrificata in nome del profitto e della produzione. Sembra evidente che più di qualcosa non ha funzionato a dovere».