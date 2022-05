Bandiera Blu a Castellaneta Ginosa e Maruggio

Castellaneta Marina, Ginosa Marina e Maruggio conquistano la Bandiera Blu 2022. Castellaneta Marina è per l’ottavo anno consecutivo tra le località insignite dell’importante riconoscimento. «Nulla arriva per caso – il commento del sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti – perché mantenere questi standard richiede programmazione e visione. In questi anni siamo costantemente cresciuti nei servizi offerti e nella loro qualità, ottenendo questo successo che dobbiamo considerare dell’intera comunità». L’ottava “Bandiera Blu” è il sigillo sulla vocazione alla ecosostenibilità di Castellaneta Marina.

L’introduzione della raccolta differenziata “porta a porta”, integrata da un centro comunale di raccolta in via Tereskova, ha consentito di ottenere percentuali da primato, dato imprescindibile per ottenere il vessillo. Il ricorso a soluzioni a basso impatto per le discese a mare e la riqualificazione di alcune strade interne, inoltre, hanno accresciuto la performance “green”.Ma anche i servizi innovativi hanno fatto la loro parte: torrette, bagnini e defibrillatori nelle spiagge libere, una pista ciclabile ancor più sicura e capillare, navette, park & ride e monopattini a noleggio».

«Un riconoscimento che ogni volta ci inorgoglisce e per il quale lavoriamo tutto l’anno per il rispetto degli alti standard richiesti, a partire da quelli inerenti alla tutela ambientale – spiega l’Amministrazione Comunale di Ginosa – una garanzia per residenti e turisti che ogni anno scelgono Marina di Ginosa come destinazione per trascorrere le proprie vacanze.Lo testimoniano anche le 130.529 presenze tra Ginosa e Marina di Ginosa che emergono dal report annuale 2021 della Regione Puglia riguardante i movimenti turistici. Ma puntiamo a fare sempre meglio, a migliorare la nostra offerta turistica-ricettiva e, con gli investimenti in corso, aumentare il numero dei posti letto. Sono da poco iniziati i lavori per la riqualificazione del lungomare grazie a un finanziamento di 1.500.000 euro.

A questo, si unisce anche il progetto “Paesaggi Costieri’’, già aggiudicatario di un finanziamento pari a 1.300.000 euro, che mira a ristabilire una connessione costiera lungo i cordoni dunali. Contestualmente, si continua a lavorare anche al Piano delle Coste, che permetterà di avere più lidi e più spiagge libere».