Teatro Fusco: musica e solidarietà con Fabrizio Bosso quartet

Sarà il Teatro comunale Fusco (in via Giovinazzi) ad ospitare sabato, 21 maggio, il concerto del quartetto di Fabrizio Bosso organizzato da “Music for love” a scopo di beneficenza e prodotto da Franco Nannucci e Paola Troise Mangoni. «Sarà una serata ricca di emozioni soprattutto grazie alla musica di Fabrizio Bosso, la cui fama e bravura sono noti a tutti. Quanto ricavato dalle donazioni ricevute e dalla vendita dei biglietti sarà devoluto al Reparto di Pediatria Oncoematologica di Taranto e questo, sicuramente, dà ancora più spessore all’evento», ha dichiarato Paola Troise Mangoni.

Grazie alle donazione di Conad e Alacran Foundation – realtà rappresentate da tarantini doc come Francesco Pugliese, amministratore delegato della società cooperativa attiva nella grande distribuzione organizzata e da Alessandra Losavio dell’organizzazione filantropica che investe in arte, sport ed iniziative sociali – ancor prima dell’evento sono già stati acquistati i due importantissimi strumenti richiesti dal primario del Reparto di Pediatria Oncoematologica, il dott. Cecinati, per un valore complessivo di circa euro 60.000: un elettroencefalografo portatile, indispensabile per valutare l’attività cerebrale dei bambini nel reparto e un microscopio per valutare le caratteristiche genetiche dei piccoli pazienti. Caratteristiche che forniscono indicazioni fondamentali ai medici per individuare la malattia.

«Conad e Alacran Foundation hanno creduto in noi e nel nostro progetto – ha sottolineto Paola Troise Mangoni – e nonostante il blocco dell’evento, due anni fa, a causa della pandemia, ci hanno concesso di utilizzare la somma da loro donata ancor prima della realizzazione del concerto. E questo ci rende davvero molto fieri».

IL CONCERTO

Al Teatro comunale Fusco Fabrizio Bosso salirà sul palco insieme al pianista Julian Oliver Mazzariello, al controbbassista Jacopo Ferrazza e al batterista, Nicola Angelucci.

MUSIC FOR LOVE

“Music for love”, organizzatrice dell’appuntamento, è una realtà ideata da Franco Nannucci che da anni, oramai, porta in scena in Italia e all’estero spettacoli musicali di altissimo livello per dare visibilità e, soprattutto, supporto economico a progetti di solidarietà in diverse parti del mondo. L’obiettivo è quello di apportare un contributo immediato e tangibile nella vita dei bambini e degli adulti che vivono in condizioni socio-economiche di grave disagio. Il concerto del 21 maggio è reso possibile anche grazie alla collaborazione con il Comune di Taranto che ha concesso gli spazi del Fusco e il patrocinio gratuito all’evento stesso. I biglietti per lo spettacolo possono essere acquistati esclusivamente in prevendita al costo di euro 25,00 (platea) ed euro 15,00 (galleria)