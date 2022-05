Bonifiche e commissari, sull’ex Ilva lite continua tra le forze politiche

«Tutti i dati sulle bonifiche di Taranto, relativi al sito industriale ex Ilva, sia aree interne che esterne, sono stati resi pubblici dai Commissari straordinari di Ilva in As già durante le audizioni alla Camera per il Milleproroghe e poi inviati al Senato su richiesta della Commissione Industria durante i lavori del Decreto Energia, aggiornati con ultimi dati ed interventi». Così il deputato tarantino Gianpaolo Cassese (M5s) in merito alle dichiarazioni del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che ha risposto a un question time alla Camera.

Cingolani aveva dichiarato che «ad oggi, nonostante le richieste avanzate in sede di osservatorio Ilva dalla riunione del 9 marzo 2021, non risulta ancora trasmesso dai commissari di Ilva spa in amministrazione straordinaria un elenco degli interventi di natura ambientale ripristinatoria ancora da realizzare, esclusi gli interventi ex Dpcm 29 settembre 2017, relativi alle prescrizioni Aia, non è allo stato possibile determinare quale sia il reale fabbisogno economico necessario alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e bonifica del sito produttivo ex Ilva e dei territori limitrofi». Cassese aggiunge che «spiace che il ministro Roberto Cingolani abbia fornito delle informazioni errate in Aula, che mettono in evidenza la sua non conoscenza di dati così importanti, pubblicati per altro dallo stesso portale dell’Osservatorio Ilva, che fa capo al suo Ministero.

Il fatto che il portale, che risulta da tempo non funzionante a causa di un attacco hacker avvenuto ormai più di un mese fa – vicenda su cui ho già avuto modo di intervenire per sollecitarne il ripristino – non può essere una giustificazione». «Mi trovo costretto a ripetere, anche in questa occasione, che l’operato dei Commissari è stato puntuale ed efficiente, come emerge anche dalle relazioni che confermano l’assenza di ritardi sugli interventi di bonifica programmati, e addirittura il completamento di alcune opere- come nel caso della discarica Due Mari – persino in anticipo rispetto ai tempi previsti e nonostante gli impegnativi iter autorizzativi degli interventi. Lo voglio ribadire – insiste – affinchè cessino gli attacchi diffusi strumentalmente in tal senso da alcune forze politiche, tra cui Forza Italia, che anche oggi non si è smentita. Durante il question time è infatti emersa chiaramente tutta l’incoerenza dei colleghi di questa forza politica, che mentre in Senato votano con la Lega a favore della sottrazione dei 150 milioni destinati alle bonifiche e ad interventi di risanamento ambientale, per destinarli a imprecisati interventi di decarbonizzazione, alla Camera parlano di scippo ai cittadini. Quando – conclude Cassese – lo scippo lo hanno fatto loro». Proprio da Forza Italia arriva la voce di Vincenza Labriola: «Sulla crisi dell’ex Ilva, oggi Acciaierie d’Italia, occorre che il Governo faccia un’azione complessiva, che affronti i troppi nodi lasciati irrisolti, come le bonifiche, la decarbonizzazione, la messa in sicurezza, i tanti, troppi malati e morti, la mancanza di prospettiva e il problema del sequestro degli impianti.

La lista, purtroppo, e’ ancora molto lunga» ha detto la deputata forzista intervenendo a fine seduta in Aula a Montecitorio sulla vicenda dell’ex Ilva. «Alla luce di tutto cio’, e alla luce della nuova sentenza della Corte dei diritti umani di Strasburgo, non si puo’ accetta re che il Governo, per la seconda volta, tenti di utilizzare le risorse dei tarantini per l’acciaieria e per la produzione. Questa è una beffa inaccettabile. Nella sentenza si dice anche che lo Stato – come confermato anche il ministro Cingolani – non ha fornito i documenti che mostrano cosa è stato fatto per mettere in sicurezza la vita dei tarantini», ha aggiunto. «Dopo piu’ di 12 anni di crisi industriale, a cui la politica non ha saputo dare risposte concrete, non possiamo piu’ accettare che il Governo non ci metta la faccia. Auspico che stralci la norma e presenti un decreto, comprensivo di tutti i nodi ancora aperti, sulla crisi industriale più grande d’Italia», ha concluso Labriola. Sempre da Forza Italia, l’on. Mauro D’Attis ha dichiarato che «è necessario un intervento a gamba tesa del governo sulla gestione della riqualificazione ambientale di Taranto, anche commissariando i commissari».

«Le affermazioni di Cingolani fanno rabbrividire e sono un chiaro esempio di come il Governo Draghi continui a decidere su Taranto senza conoscere lo stato dei fatti. E’ oltremodo indegno che nonostante Cingolani non sappia nulla dello stato di bonifiche delle aree “ex Ilva” il Governo e la maggioranza parlamentare sottraggono 150 milioni di euro dalle risorse assegnate, una contraddizione imperdonabile che rivela lo scippo in corso» è invece il commento del deputato tarantino Giovanni Vianello (Alt) della X Commissione Attività produttive e Commissario della bicamerale d’inchiesta ecomafie. «Come fanno a togliere 150 milioni se non conoscono lo stato delle bonifiche? – continua Vianello – Come più volte ribadito dai Commissari di Ilva in As, anche in una recente audizione alla Camera, la decisione del Governo di sottrarre 150 milioni di euro dalle bonifiche si basa su un calcolo delle risorse totali già individuate per gli interventi di bonifica delle “aree escluse”, a questo faccio rilevare, che tale importo non tiene conto sia delle possibile variabili che possono incorrere durante le caratterizzazioni e poi dei presumibili aumenti che possono esserci per l’aumento dei costi dovuti al caro energia e al caro prezzi che si sta vivendo in questi mesi, inoltre, la sottrazione di tali fondi impedisce ulteriori bonifiche che potrebbero sorgere su nuove aree non ancora individuate. Ad esempio come successo sulla messa in sicurezza e bonifica della “collinette ecologiche” in capo ai Commissari Ilva in AS che in un primo momento non erano state incluse nel piano ambientale e sono state aggiunge solo successivamente alla rivelazione da parte dell’autorità giudiziaria».

«Chiarito questo punto su cui nessuna forza politica sembra avere contezza, – conclude Vianello – occorre denunciare per l’ennesima volta la mancanza di trasparenza da parte del Ministero della Transizione ecologica che da oltre un mese non rende attivo il sito internet “Osservatorio Ilva”, oggetto di una mia interrogazione parlamentare, dove è reperibile tutta la documentazione sullo stato delle bonifiche. L’impossibilità di accedere a tale sito internet sta creando problemi anche in campo internazionale in quanto il Governo, per rispondere alle domande poste dal Consiglio dei Ministri del Consiglio D’Europa in merito alla condanna della Corte Europea dei diritti dell’uomo sull’inquinamento dell’Ilva, nella risposta ha linkato proprio il sito internet e “Osservatorio Ilva” che però risulta inaccessibile. Tutto ciò rivela come la vicenda Ilva e Taranto non siano minimamente considerate dal Governo e della maggioranza parlamentare». Una dura sferzata alla politica arriva intanto dal sindacato. «Basta sottovalutazioni, basta chiacchiere e basta usare l’Ilva per le campagne elettorali. Devono dire in modo esplicito se vogliono chiudere lo stabilimento.

E poi ci dicano pure come intendono risolvere il problema ambientale e occupazionale, perché uno stabilimento chiuso non si risana da solo ma ha bisogno di tanti fondi». A parlare il segretario generale della Uilm nazionale, Rocco Palombella, a margine del XVI congresso della Uilm di Bari. «L’Ilva – ha detto Palombella – è una cosa troppo importante per l’ambiente e per i posti di lavoro. Sono passati quasi 10 anni dalla confisca dello stabilimento. In dieci anni hanno fatto diversi decreti ma nessuno si è assunto la responsabilità di dichiarare quello che vogliono fare». «Noi ovviamente – ha aggiunto il segretario della Uilm – siamo per il rispetto dell’ambiente e per il mantenimento dello stabilimento per salvaguardare i posti di lavoro, ma se questo non sarà, lo devono dire subito, non si possono nascondere dicendo che quello stabilimento deve essere decarbonizzato. Mettere 3.000 lavoratori in cassa più 1.700 dell’Ilva in amministrazione straordinaria senza che il governo muova una foglia e non convochi le organizzazioni sindacali è una cosa terribile in questo momento. È un governo assente completamente».