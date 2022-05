Esordio per Mimmo Lardiello nella Giunta esecutiva della Fondazione Aiga

Si è tenuta lo scorso 30 Aprile presso l’Hotel Marriott – Le Meridien” di Roma la prima riunione della Giunta esecutiva allargata della Fondazione Aiga, Tommaso Buccarelli, nell’ambito della quale si è registrato l’esordio dell’avv. Mimmo Lardiello, penalista di Taranto, quale responsabile del dipartimento nazionale dell’esecuzione penale. “Ho ringraziato fortemente la presidente della fondazione, avv. Valeria Chioda nonchè il Presidente di Aiga nazionale, avv. Francesco Perchinunno per la fiducia concessa, dopo aver portato, con molto orgoglio in quel contesto, il saluto della giovane avvocatura di Taranto.

Guardiamo con fiducia ad una innovazione complessiva del comparto penale, con specifico riferimento allo snellimento delle procedure per la concessione delle misure alternative alla detenzione e ad una ristrutturazione complessiva delle strutture di detenzione, con specifico riferimento al rilancio dei progetti di edilizia carceraria e ad una maggiore centralità della funzione rieducativa della pena, in uno con la creazione di corridoi di accesso alla professione più veloci per coloro i quali, terminato il corso di studi universitari, voglia avvicinarsi al mondo dell’avvocatura penale”. Allo studio del dipartimento, coordinato dall’Avv. Mimmo Lardiello, un corso di alta formazione che riguarderà specificatamente la materia dell’esecuzione penale, corso del quale lo stesso Lardiello sarà il coordinatore scientifico.