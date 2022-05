“L’ingegno non ha tempo”, l’Ordine premia gli ingegneri

“L’ingegno non ha tempo”. Si svolgerà sabato 14 maggio, alle 17.30 nel Castello Aragonese, la cerimonia di consegna delle Medaglie d’oro agli ingegneri che festeggiano 50 anni dalla loro laurea. Quest’anno l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto premia i colleghi che hanno raggiunto questo traguardo negli anni 2020, 2021 e 2022.Ospiti d’eccezione, nella sala del Castello Aragonese di Taranto, a partire dalle 17.30, l’ingegnere Michele Viglianisi e l’ammiraglio Salvatore Vitiello che riceveranno – su deliberazione unanime del Consiglio presieduto dall’ing. Gigi De Filippis – l’iscrizione ad honorem all’Ordine per la costante vicinanza al mondo degli Ingegneri e al territorio ionico più in generale. Torna quindi un appuntamento importante che ha dovuto registrare uno stop di due anni a causa dell’epidemia. Di seguito, gli ingegneri che riceveranno la medaglia d’oro: Pasquale Basile, Michele Caliandro, Cosimo Capriulo, Giancarlo Carroccia, Francesco Catapano, Bruno Cecinato, Sergio De Cillis, Domenico Di Santo (scomparso nel 2021, ritireranno la medaglia i familiari) Francesco Ettorre, Giovanni Farese, Francesco Festa, Saverio Gigante, Donato Greco, Gaetano Greco, Stefano Mei, Guglielmo Mele, Giovanni Memmi, Antonio Pascale, Giuseppe Pollicoro, Antonio Scarlino, Giacomo Sebastio, Giovanni Semeraro, Antonio Siggillino, Salvatore Vendola, Donato Verboschi.