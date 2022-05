Lions di Puglia, torna il congresso in presenza

BARI – Sabato 14 e domenica 15 a Bari a congresso i Lions di Puglia, alla presenza della presidente del Multidistretto 108 Italy, Mariella Sciammetta, e di Elena Appiani, direttore internazionale. Come rimarca il governatore Lions Flavia Pankiewicz, dopo due anni abbondanti di lockdown si torna ad incontrarsi di persona. Il governatore Lions traccia un sintetico quadro delle azioni svolte: “sostegno ai profughi di Ucraina ed Afghanistan; distribuzione di derrate alimentari per i bisognosi; iniziative legate all’ambiente: dai meeting a tema alla piantumazione di alberi; attenzione alla salute: prevenzione, sostegno ai reparti ospedalieri di cancro pediatrico, iniziative di inclusione di disabili, in particolare non vedenti; raccolte fondi per la Lcif, la Fondazione internazionale dei Lions”.

Il Distretto 108AB – Puglia si conferma in ottima salute: mentre in molte regioni italiane i soci diminuiscono, in Puglia crescono (e ci sono anche tre nuovi club): “In questo congresso – rimarca Flavia Pankiewicz – si gettano le basi per il futuro del distretto. Nuovi leader, nuovi modi di operare ma intatti e immutabili restano i nostri scopi di costruttori di pace, di operatori di servizio umanitario. E, accresciuta e più motivata che mai, una base di oltre 2.500 soci di qualità”. Il congresso ratificherà l’elezione a governatore 2022/23 di Roberto Mastromattei ed a 1° vicegovernatore di Leonardo Potenza; per la carica di 2° vicegovernatore sono in corsa Antonio Cafaro ed Emanuele Tatò. Al congresso, che gode del patrocinio di Regione Puglia, Provincia e Comune di Bari, sono stati invitati a partecipare il presidente Emiliano e il sindaco Decaro.