Raccolta differenziata a Maruggio, crescita record al 75%

MARUGGIO – “Differenziata: Maruggio è tra le città virtuose dell’area jonica: la percentuale di raccolta si attesta al 75%. Un risultato, dunque, significativo e incoraggiante per una comunità che, tra l’altro, vanta di essere bandiera Blu”. Così l’assessore all’Igiene urbana, Giovanni Maiorano. Ecco i dati di conferimento: rifiuti biodegradabili da mensa 35.55%; imballaggi in carta e cartone 2.67%; carta e cartone 3.33%; vetro 5.49%; plastica 5.08%; metallo 0.51%; rifiuti ingombranti 7.47%; rifiuti misti dell’attività di costruzione 9.51%; residui della pulizia stradale 3.29%; legno 3.65%. Il servizio di igiene urbana è affidato alla Teknoservice, società con sede legale a Piossasco (Torino), impegnata nella gestione del decoro urbano in oltre 120 comuni italiani.

“L’introduzione del nuovo appalto, iniziato ad aprile, di fatto, avvia una nuova stagione – spiega Giovanni Maiorano, – legata alla tutela dell’ambiente e alla qualità della vita. È un impegno concreto da parte della squadra di governo ma è più che mai necessario l’impegno da parte dei cittadini che, come sempre, hanno dimostrato grande sensibilità alla corretta esecuzione della selezione dei rifiuti. ùÈ fondamentale fare sempre una più corretta e attenta raccolta differenziata: per l’ambiente, ma soprattutto, per educare le nuove generazioni. La Teknoservice ha quindi finalmente risorse e strumenti progettuali utili a raggiungere gli obiettivi previsti dalla gara di appalto. Il nuovo sistema di raccolta, quindi, consentirà la crescita della percentuale di differenziata a Maruggio, migliorando ulteriormente l’igiene, decoro e qualità della città”. Conclude: “Continuare a contribuire alla raccolta differenziata significa ridurre il consumo delle risorse naturali, recuperare, riutilizzare e riciclare i materiali, limitare il consumo di energia, portare a smaltimento corretto i rifiuti evitando l’increscioso aumento dei costi di conferimento in danno dei cittadini e, quindi, tutelando ulteriormente il territorio e la salute pubblica. Teknoservice attiverà la campagna informativa sull’avvio della nuova raccolta per i residenti del centro urbano e delle marinerie, nonché dei commercianti- conclude l’assessore all’Igiene urbana-, Giovanni maiorano- saranno stampati brochure sulla raccolta differenziata e tante altre informazioni utili legate al riciclo e al corretto conferimento dei rifiuti.