Festival Cinzella, suoni ed immagini tra i due mari

GROTTAGLIE – Taglia il traguardo della sua sesta edizione il “Cinzella”, il Festival dedicato a musica e cinema per la direzione artistica di Michele Riondino, quest’anno con un doppio appuntamento a Grottaglie e a Brindisi e con un calendario di concerti davvero imperdibili, in programma dal 15 al 17 luglio alle Cave di Fantiano e il 9 agosto presso il capannone ex Montecatini, nella zona porto brindisina.

GLI OSPITI

Dopo il successo dello scorso anno con Daniele Silvestri, Almamegretta e La Rappresentante di Lista, dopo il clamore di Tricky, Folcast e La Femme e decine di migliaia di presenze registrate negli ultimi anni, Cinzella riprende la sua forma di Festival che guarda alle più interessanti e chiacchierate realtà di livello nazionale e internazionale. Anche quest’anno il claim del Festival sarà “suoni ed immagini tra i due mari”: una parte sarà, quindi, dedicata alle “immagini” e una parte ai concerti dal vivo. Sul grande palco delle Cave di Fantiano di Grottaglie si alterneranno come sempre talk, proiezioni, musica, guest d’eccezione e film, oltre a tanta musica.

I CONCERTI

Ecco, nel dettaglio, il programma dei concerti: 15 luglio – Fast animals and Slow kids; 16 luglio – Zen Circus più Motta, ospite speciale della serata; 17 luglio – Idles. A Brindisi, invece, il 9 luglio si esibiranno i Morcheeba. I biglietti sono già disponibili sulla app di ticketing Dice. Presto saranno annunciate le giornate relative al cinema.

GLI IDLES

Annunciato lo scorso, ma poi annullato, il concerto della band post-punk inglese alle Cave di Fantiano è, senza onbra di dubbio, fra i più attesi. Il gruppo nasce nel 2006 a Bristol grazie al cantante Joe Talbot e al bassista Adam Devonshire che si conobbero ai tempi del college a Exeter. L’Ep Welcome del 2012 segna il loro debutto sul mercato musicale seguito da Meat, and Meta, un Ep di remix del 2015. Il primo disco viene pubblicato nel 2017 con il titolo Brutalism: tanti i riconoscimenti. Il disco viene considerato da molte riviste specializzate fra quelli di maggiore impatto sul mercato inglese di quell’anno. La musica della band è stata associata al punk rock e generi correlati tra cui post-punk, hardcore punk e post-hardcore. Il cantante Joe Talbot, tuttavia, rifiuta tutte queste etichette e se proprio deve trovare un genere alla band, sarebbe “heavy post-punk”. I loro testi sono caratterizzati da una visione fortemente progressista e parlano di vulnerabilità, accoglienza, immigrazione, e fratellanza. Line up: Joe Talbot (voce), Adam Devonshire (basso), Mark Bowen (chitarra, cori), Jon Beavis (batteria, cori) e Lee Kiernan (chitarra, cori). Info: www.cinzellafestival.com.